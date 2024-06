Omtzigt over uitspraken PVV'er Faber: 'Verwacht ik niet van ministers in functie'

Het woord 'omvolking' past "op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord". Dat zegt NSC-leider Pieter Omtzigt in Nieuwsuur. De partijleider gaat ervan uit dat de beoogd PVV-minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, deze term niet zal bezigen als zij toetreedt tot het nieuwe kabinet. "Dit soort uitspraken verwacht ik niet van ministers in functie."

Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Zo noemde ze in 2015 de islam een "verwerpelijke ideologie" en in 2020 gebruikte ze het woord "omvolking". Op de vraag of Faber zich ervan bewust was dat dat een term is uit het nationaalsocialisme zei zij: "Dat zou kunnen. Dat weet ik niet, daar houd ik me niet zo mee bezig."