NOS Nieuws • vandaag, 10:58 Marjolein Faber, plotseling de beoogd minister van Asiel en Migratie

De 64-jarige Marjolein Faber is, na het intrekken van de kandidatuur van Gidi Markuszower, de beoogd minister van Asiel en Migratie. Ze zat twaalf jaar in de Eerste Kamer en werd daar later ook fractievoorzitter. Zij was in die periode ook Statenlid in Gelderland.

In de Eerste Kamer leidden haar scherpe uitspraken verschillende malen tot ophef. In 2020 gebruikte zij in een debat het woord omvolking. Over toenmalig minister Kaag zei ze: "Zij pompt liever dit jaar vrijwillig 484 miljoen in het netwerk van haar vriendjes bij de Verenigde Naties. Hoe die bak geld besteed wordt? Niet te controleren. Wat wel bekend is: er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking."

Op de vraag of Faber zich ervan bewust was dat dat een term is uit het nationaalsocialisme zei zij: "Dat zou kunnen. Dat weet ik niet, daar houd ik me niet zo mee bezig." Toen premier Rutte later in het debat tegen haar zei dat het wel degelijk een term is uit de Duitse nazi-literatuur zei ze: "Het komt bij de VN vandaan. Die hebben het over "replacement migration". Ik dacht ook: wat is dat nou? Als je dat een beetje vrij vertaalt, dan kom ik op omvolking."

Vijfde colonne

In 2022 mocht ze niet meer het woord voeren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nadat ze premier Rutte had gevraagd of "de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit". De term 'vijfde colonne' verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 stapte ze over naar de Tweede Kamer. Zij pleitte daar voor het versoberen van het gevangenisregime vanwege het cellentekort. "Het overgrote deel van de Tweede Kamer verrekt dat, die laten ze liever los lopen. Slapjanussen", zei ze in een bericht op X. Ook uitte ze kritiek op het Openbaar Ministerie, dat volgens haar te lage straffen eist.