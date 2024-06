VVD-leider Yesilgöz: ook nieuwe PVV-kandidaat Faber niet onomstreden

Op vragen waarom Yesilgöz akkoord was gegaan met de kandidatuur van Markuszower, voor wie de AIVD Wilders al eens eerder had gewaarschuwd, antwoordde de VVD-leider: "Aan de tafel heb je het er natuurlijk wel over en als er zorgen zijn, uit je die daar ook. Vervolgens heb je de naslag en de verantwoordelijkheid van de eigen partijleider om dat te wegen." Naslag is het woord voor de screening die wordt gedaan voordat iemand minister of staatssecretaris wordt.

Uitspraken, zorgen en toon

Gevraagd of ze er nog vertrouwen in heeft om met de PVV tot een kabinet te komen, zei Yesilgöz: "Uiteindelijk zal het wel moeten; we hebben een hoofdlijnenakkoord; we hebben mensen in het land die het proces een beetje zat zijn en ook willen dat we aan de slag gaan met het oplossen van problemen." Ze wil dat er een "stevig team" komt en ze had liever gezien dat dat "wat soepeler werd vormgegeven".