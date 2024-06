NOS

NOS Nieuws • gisteren, 23:23 Faber begrijpt commotie, maar blijft bij uitspraken over omvolking en islam

Ze wordt minister, maar het ongemak rondom haar uitspraken is niet bij iedereen weg. Beoogd migratieminister Marjolein Faber van de PVV neemt haar eerdere uitspraken over omvolking en de islam als verwerpelijke ideologie niet terug, bleek dinsdagavond uit een verklaring voor haar gesprek bij formateur en beoogd premier Schoof. Wel zegt ze zich te gaan gedragen "zoals het een minister betaamt".

Beoogd premier Schoof zei vanavond vertrouwen in de kandidatuur van Faber te hebben. "Op basis van het gevoerde gesprek", aldus Schoof, maar de inhoud van dat gesprek lichtte hij niet toe.

Zorgen geuit

Vorige week was er nog crisisoverleg tussen de vier coalitiepartijen nadat VVD-leider Yesilgöz Fabers kandidatuur in twijfel had getrokken met openlijke zorgen over Fabers uitspraken. De VVD legt zich neer bij de keuze van de PVV, maar Yesilgöz vindt dat Wilders en Faber het nu "in de praktijk moeten laten zien". "Ik heb mijn zorgen geuit. Het is nu aan de heer Wilders en mevrouw Faber om er iets mee te doen", zegt ze dinsdagmiddag.

Enige uren later zegt Faber de commotie over haar kandidatuur te begrijpen, maar ze neemt de uitspraken niet terug. Faber wil geen "energie steken in het recenseren van eerdere uitspraken". Die wil ze bewaren voor haar nieuwe uitdaging: "een stevig asielbeleid voeren". Ze zal daarbij naar eigen zeggen een minister zijn voor "iedereen die zich in Nederland bevindt".

Op de vraag of ze nog steeds vindt wat ze in eerdere uitspraken zei wilde Faber niet ingaan:

0:45 Faber wil vooruitkijken en het woord 'omvolking' niet terugnemen

Na twee dagen van gesprekken met de aanstaande bewindspersonen die het nieuwe kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC gaan vormen valt op dat sommigen beloven zich als minister te zullen gedragen en anderen zeggen goed in de gaten te houden of alles volgens de afspraken over akkoord en rechtsstaat verloopt.

Zo zei vandaag ook een andere PVV-politica, Reinette Klever, dat ze als minister "keurig haar best" zal doen om de afspraken in het akkoord uit te voeren. De beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, die ook bestuurslid is van omroep Ongehoord Nederland, stelde als Kamerlid eerder voor om de ontwikkelingshulp af te schaffen.

'Ik heb nu andere rol'

Haar voordracht door PVV-leider Wilders wekte daarom verbazing. Klever snapt dat, zei ze na het gesprek met Schoof. "Maar toen droeg ik het PVV-programma uit en nu zit ik in een andere rol. Ook Faber wees op het verschil tussen haar eerdere rol als oppositielid en het beoogd ministerschap nu.

Beoogd minister Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken, beoogd minister Bruins (NSC) van Onderwijs en beoogd minister van Justitie Van Weel (VVD) benadrukten alle drie dat ze vanuit hun positie goed zullen opletten op het nakomen van afspraken.

"Ik zal iedereen op gelijke wijze aan die verantwoordelijkheid houden," zei Uitermark. "Wij zullen iedereen eraan houden dat we ons binnen de grenzen van de rechtsstaat bewegen" zei Bruins. "U kunt er op rekenen dat ik mij als minister van Justitie volledig ga inzetten voor de rechtsstaat", aldus Van Weel.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Er zijn nog steeds zorgen bij coalitiepartijen, maar ze zeggen ook dat Faber nu eenmaal de kandidaat is van de PVV en daar leggen ze zich bij neer. Tegelijkertijd is het bijzonder dat VVD-leider Yesilgöz nog steeds haar zorgen uit. Maar het is ook een bijzondere samenwerking tussen de vier partijen, en dat zal nog wel vaker blijken. Faber wacht echt een heel lastige klus, dat staat van tevoren al vast. Waarschijnlijk zal ze vlak na haar benoeming direct te maken krijgen met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en wat gaat zij dan doen? Dat vragen ze zich bij VVD en NSC ook af. Ze hopen dat Faber dan als smeermiddel gaat optreden richting burgemeesters om die plekken te regelen, maar kan zij dat wel met haar verleden en heeft ze daar genoeg ervaring voor? Bij VVD en NSC denken ze eigenlijk van niet, maar ze zeggen ook: 'het is aan de PVV nu om dat te gaan laten zien'."