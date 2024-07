ANP Het is aan ouders of kinderen zo laat op mogen blijven morgen

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 21:56 Oranjekoorts stijgt: kinderen mogen opblijven, raadsvergaderingen verzet

Nederland maakt zich op voor de halve finale op het EK Voetbal tegen Engeland morgenavond. De Oranjekoorts die tot het allerlaatste moment op zich liet wachten, is voelbaar in het hele land.

Een vlaggenverkoper uit Mijdrecht ziet zijn omzet stijgen. De oranje versieringen zijn niet meer aan te slepen bij Marco van Daalen, schrijft RTV Utrecht. "Toen het wat minder ging met Oranje, verkocht ik vooral Turkse vlaggen", vertelt hij. Na de laatste groepswedstrijd die met 3-2 werd verloren van Oostenrijk viel de verkoop nagenoeg stil. "Nu is dat weer omgedraaid en gaan de oranje accessoires weer hard."

Naar eigen zeggen zag Van Daalen de zegereeks van Oranje al aankomen en kocht hij bij de groothandel eerder al alle leeuwenpakken op. Vooral de autoversieringen gaan hard, zegt hij. Naar verwachting gaan morgen 75.000 Nederlanders richting Dortmund voor de halve finale.

Cadeau van de baas

Een daarvan is Peter van der Heijden uit Koudekerke. Hij kreeg een kaartje voor de wedstrijd in het stadion cadeau van zijn baas, voor zijn pensioen. Het - zeer gewilde - ticket was niet in een handomdraai binnen. "Mijn baas heeft heel wat sites afgestruind", vertelt Van der Heijden tegen Omroep Zeeland. "Alles was uitverkocht. Uiteindelijk lukte het door in Tsjechische valuta te betalen. Vraag me niet hoe."

Hij droomde er als kind al van om een EK of WK van dichtbij mee te maken. "We moeten wel winnen. Ik wil straks in polonaise lopen met het Oranjelegioen." Het cadeau van zijn baas is niet bepaald klein, realiseert Van der Heijden zich. "Het kostte om precies te zijn 1030,20 euro."

Als het elftal morgen roemloos ten onder gaat, moeten de vele versieringen uit het huis van Van der Heijden snel worden weggehaald, vertelt hij. "Ik heb mijn zoon daar de opdracht voor te geven. O wee als hij iets heeft laten liggen als ik thuiskom."

Omroep Zeeland Peter van der Heijden in zijn versierde woonkamer

De halve finale komt niet voor iedereen goed uit: tal van evenementen zijn verplaatst vanwege de wedstrijd. Een raadsdebat over een museum in Amstelveen en een vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen worden vervroegd, zodat iedereen op tijd voor de buis kan zitten.

Booze & Glory

In Tiel pakken ze het nog rigoureuzer aan: de geplande raadsvergadering van morgen werd vanavond al gehouden, meldt Omroep Gelderland. "Door het verplaatsen van de vergadering is er de nodige rust om de financiële stand van zaken van de gemeente goed te bespreken, maar ook de mogelijkheid om van de wedstrijd te genieten", aldus de gemeente.

De Britse band Booze & Glory, die morgenavond in Sittard optreedt, wil zelf ook niets missen van de wedstrijd, in hun geval tégen Nederland. Het optreden begint daarom wat eerder, schrijft L1 Nieuws, en is precies om 21.00 uur klaar.

Op tijd naar bed

De voetbalwedstrijd - die om 21.00 uur begint - kan wel eens een latertje worden. Het is aan ouders of kinderen zo laat op mogen blijven, maar op verschillende basisscholen is er geen sprake van een latere begintijd, ondervond regionale omroep Oost.

Docenten van basisschool De Phoenix in Zwolle kregen meermaals de vraag of ze wel rekening hielden met de wedstrijd, maar blijven de vaste schooltijden blijven staan. "We willen ouders niet in de problemen brengen", zegt directeur Marco Veneboer. "Die moeten ook gewoon naar hun werk. Maar als een aantal kinderen wat later komt, zullen we een klein oogje dichtknijpen."

De directeur van basisschool De Vonder in Borne is wat strenger. "Ik snap dat ouders hun kinderen wat langer op laten blijven, maar ik heb me ook aan een verplicht aantal onderwijsuren te houden. Daar ga ik niet mee marchanderen.

ANP Oranjesupporters in Dortmund