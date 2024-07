Ook veel fans zonder kaartje naar Dortmund: 'We willen dicht bij Oranje zijn'

Fanzone voor supporters zonder kaartje

In totaal zijn via de KNVB 8000 kaarten verkocht aan oranje-supporters. Daarnaast zijn er oranje-fans die in de voorverkoop van de UEFA een kaartje hebben gekocht. In totaal verwacht KNVB-directeur Marianne van Leeuwen tussen de 10.000 en 15.000 oranje-supporters in het stadion.

Zij hoopt "stiekem wel" dat er meer Nederlanders dan Engelsen in het stadion zitten. "Maar in de basis hebben de Engelsen evenveel kaarten als Nederlanders te verdelen."

De KNVB-directeur denkt wel dat in Dortmund zelf veel meer Nederlanders aanwezig zijn, omdat de stad dicht bij de Nederlandse grens ligt. "Ook voor de Nederlanders zonder kaartje zijn we druk bezig met hoe we ze kunnen ontvangen. Er komt weer een fanwalk en een fanzone waar de supporters de wedstrijd kunnen kijken."