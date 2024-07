AFP Franse bondscoach Didier Deschamps steekt zijn tong uit naar de camera na het behalen van de halve finales

NOS Voetbal • vandaag, 12:41 Waarom is iedereen zo kritisch op Frankrijk dit EK? 'Komt door Zidane'

Drie goals in vijf wedstrijden op dit EK. Het is geen vetpot voor halvefinalist Frankrijk, dat vanavond om 21.00 uur tegen Spanje aantreedt. Toch zijn ze nog maar twee wedstrijden verwijderd van de trofee. Waarom is iedereen zo kritisch op ze?

"Dat komt vooral door Zidane, denk ik", zegt Vincent Duluc, sportjournalist bij L'Equipe, de grootste sportkrant van Frankrijk.

"Mensen denken dat hij het vast beter zou hebben gedaan op het EK met de ploeg. Zonder Zidane zou de kritiek veel minder zijn geweest."

Zinédine Zidane is de voormalig aanvoerder van de Franse ploeg en wordt beschouwd als nationale voetbalheld. Met Real Madrid won hij als trainer drie keer op rij de Champions League. Sinds 2021 is hij beschikbaar voor een nieuwe trainersklus.

De discussie over het bondscoachschap laaide op na het WK in Qatar, waar Frankrijk de finale verloor van Argentinië. Fransen vroegen zich af of het niet tijd was voor Deschamps om plaats te maken voor Zidane. Maar de Franse voetbalbond FFF wilde daar niets van weten en verlengde het contract van Deschamps.

De president van de FFF, Noel Le Graet, zei dat hij Zidane geen moment had overwogen als opvolger. "Als hij zou bellen, zou ik de telefoon niet opnemen."

EPA Zinédine Zidane

Zo'n grootheid behandel je niet zo, vond ook Kylian Mbappé. De huidige aanvoerder van Les Bleus reageerde via X: "Zidane is Frankrijk, zo praten we niet over een grootheid als hij."

Uiteindelijk bond Le Graet in, maar werd hij wel als president vervangen.

Duluc ziet dat de discussie over Zidane nu weer oplaait, want Zidane's aanvallende speelstijl en zijn vermogen om een groep te verenigen kunnen inderdaad het saaie en stroperige spel weer een boost geven.

Zidane zelf heeft overigens geen openlijke kritiek geuit op de nationale ploeg.

De criticasters hebben wel een punt, want de statistieken over de Franse aanvalslinie zijn niet best.

Alle doelpunten van Frankrijk op dit EK waren tot nu toe eigen doelpunten van de tegenstander, of strafschoppen. In totaal kwam Frankrijk tot 86 schoten vanuit veldsituaties, zonder hieruit te scoren, berekende statistiekenbureau Opta.

AFP Kylian Mbappé in de wedstrijd met Portugal

Opmerkelijk voor een land dat tweede staat op de FIFA-ranglijst. Bovendien heeft Frankrijk een topselectie; Deschamps zou de reservebank zo als volwaardig team kunnen inzetten.

Vizier niet op scherp

Mbappé is een van de sterspelers die het vizier nog niet op scherp heeft. Hij loste op dit EK twintig schoten, maar scoorde alleen uit een penalty. Ook Antoine Griezmann sprankelt niet voorin.

Hun teamgenoten hemen het voor hen op. "Het is waar dat Antoine en Kylian wat minder fris zijn, zou ik zeggen. Maar wij staan honderd procent achter hen. Het zijn spelers die op elk moment elke situatie kunnen openbreken, die net dat beetje extra hebben", aldus de Franse middenvelder Adrien Rabiot.

AFP Kylian Mbappé en Antoine Griezmann op het EK 2024

Youssouf Fofana haalde na de wedstrijd tegen Portugal uit naar het publiek en de media: "We zitten bij de laatste vier. We moeten met z'n allen, vooral de Franse media, dezelfde kant opgaan om dit EK te winnen. En niet zeggen dat het spel niet mooi is."

Bondscoach Deschamps, die al sinds 2012 aan het roer staat en vele prijzen won, is ook klaar met al het commentaar. "Als jij je verveelt, ga dan naar wat anders kijken", zo pareerde hij maandag de kritiek.

'Magic Mike'

Wat loopt er wel? Sportjournalist Duluc hoeft daarover niet lang na te denken: de verdediging. "Het is een muur, een front, vooral met William Saliba", zegt hij.

EPA Mike Maignan, het wapen van Frankrijk

En de Fransen hebben nog een belangrijk verdedigend wapen: Mike Maignan. De keeper met als bijnaam 'Magic Mike' heeft op dit EK het hoogste reddingspercentage van alle keepers met minstens twee wedstrijden (93,8 procent). Hij incasseerde slechts een tegengoal.

Sinds het EK van 1980 noteerden slechts twee keepers een nog hoger reddingspercentage op één EK. Keeper Unai Simon van Spanje, de tegenstander vanavond, staat vijfde (83,3 procent).

Toch mogen Les Bleus hun borst natmaken. Tegenstander Spanje is het enige team op dit EK dat alle vijf hun wedstrijden heeft gewonnen. Ze staan bovenaan wat betreft het aantal doelpunten (11) en het totaal aantal doelpogingen (102).

EPA Spanje won tot nu toe alle vijf wedstrijden op dit EK

Wat is er voor de Fransen nodig om de finale te halen? "Ze moeten twee dingen heel goed gaan doen: verdedigen en aanvallen. Daarin ligt hun grootste uitdaging", besluit L'Equipe-journalist Duluc.

De laatste optie is oogkleppen op en geluk hebben. Zo ging Portugal in 2016 met drie gelijke spelen tegen Hongarije, IJsland en Oostenrijk in de groepsfase door als beste nummer drie, en wist uiteindelijk het EK te winnen (ten koste van Frankrijk).