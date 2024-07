Wekdienst 9/7: NAVO-top in Washington • Eerste halve finale op EK voetbal

Wat kun je vandaag verwachten?

Mensen die vreedzaam demonstreren worden steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hard aangepakt , staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International over 21 Europese landen, waaronder Nederland.

"Europese landen doen er alles aan om afwijkende meningen de kop in te drukken", schrijft de organisatie. Daarbij gaat het onder meer om onnodig of buitensporig geweld tegen vreedzame betogers, willekeurige aanhoudingen en discriminerende beperkingen. Daardoor wordt het demonstratierecht ondermijnd, staat in het rapport.

Vier jaar later dan eigenlijk de bedoeling was, wordt in Frans-Guinee vanaf 20.00 uur de lancering van de Europese Ariana 6-raket verwacht. Met de Ariane 6 hoopt ruimtevaartorganisatie ESA satellieten goedkoper in een baan om de aarde te kunnen brengen. Nederland heeft meegebouwd aan de raket.