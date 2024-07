Lichaam Amerikaanse bergbeklimmer na 22 jaar gevonden in Peru

Na 22 jaar is het lichaam van een Amerikaanse bergbeklimmer teruggevonden op een berg in Peru. Dat meldt de Peruaanse politie.

De toen 59-jarige William Stampfl werd vermist sinds juni 2002. De Amerikaan zou zijn verrast door een lawine op de 6700 meter hoge Huascarán, in de regio Áncash in het westen van Peru.

In een verklaring stelt de politie dat het stoffelijke overschot van de bergbeklimmer tevoorschijn is gekomen doordat het ijs op de toppen van het Andesgebergte in Peru smelt als gevolg van klimaatverandering.