Reuters Blijdschap bij aanhangers van de linkse alliantie na het bekend worden van de exitpoll

NOS Nieuws • vandaag, 20:06 • Aangepast vandaag, 20:21 Exitpoll: links blok wint verrassend Franse parlementsverkiezingen

De tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen lijkt verrassend te zijn gewonnen door een linkse alliantie, blijkt uit de exitpoll van tv-zender France 2. Nouveau Front Populaire zou uitkomen op 172 tot 192 zetels in de Assemblée. Dat is te weinig voor de absolute meerderheid, want de Franse Tweede Kamer telt in totaal 577 zetels.

De verwachting was dat Rassemblement National (RN), de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen, de tweede ronde zou winnen. Die partij was een week geleden in de eerste ronde met 33 procent van de stemmen de grootste geworden, maar is volgens de exitpoll nu als derde geëindigd. De partij zou 132 tot 152 zetels krijgen.

Het middenblok van president Macron heeft fors verloren maar lijkt alsnog tweede te worden, met tussen de 150 en 170 zetels. Macron zelf kan in principe president blijven: de ambtstermijn van het staatshoofd loopt af in 2027. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht.

Zo werd de exitpoll op de Franse televisie bekendgemaakt:

0:54 Zo werd de exitpoll op de Franse tv bekendgemaakt: 'Een enorme verrassing'

Het lijkt erop dat de opkomst de hoogste is geworden in jaren. Rond 17.00 uur was een kleine 60 procent van de kiesgerechtigden komen opdagen, het hoogste percentage op dat tijdstip sinds 1981. Bij de eerste ronde, vorige week zondag, was de opkomst bijna 67 procent.

Macron kan aanblijven

Macron schreef de vervroegde verkiezingen uit na zijn verlies bij de Europese parlementsverkiezingen van een maand geleden, die werden gewonnen door RN. De president hoopte dat de Fransen uit angst voor radicaal-rechts voor zijn coalitie zouden kiezen.

In 501 kiesdistricten mochten vandaag naar schatting 43 miljoen Fransen voor de tweede keer in acht dagen naar de stembus. In veel districten hadden kandidaten van de linkse alliantie en het centrumblok van Macron zich teruggetrokken om RN de pas af te snijden.

Door in de meeste districten nog maar één kandidaat over te laten tegenover de partij van Le Pen, hoopten die partijen een radicaal-rechtse meerderheid in het parlement te voorkomen. Alleen de winnaar van een district krijgt een zetel in het parlement.

Reuters Teleurstelling bij aanhangers van Rassemblement National

Om eventuele onrust de kop in te drukken zijn in Frankrijk 30.000 extra politiemensen op de been, van wie 5000 in Parijs. Onder meer op de Champs-Élysées in de hoofdstad zijn ramen van winkels dichtgetimmerd om vernielingen en plunderingen te voorkomen. In een aantal steden stopte het openbaar vervoer om 20.00 uur uit voorzorg met rijden.

Na het bekend worden van de exitpoll werd er gefeest op Place de la République in Parijs:

0:39 Feest in centrum Parijs na overwinning linkse alliantie

In 76 van de 577 districten werd vandaag niet voor de tweede keer gestemd, omdat een kandidaat daar in de eerste ronde al meer dan 50 procent van de stemmen haalde. Het ging om 37 kandidaten van RN, 32 van de linkse samenwerking Nouveau Front Populaire en twee van de partij van Macron.

De meeste stembureaus waren tot 18.00 uur open, maar in grote steden kon tot 20.00 uur worden gestemd.