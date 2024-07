EPA Emmanuel Macron en zijn vrouw stemmen voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, gisteren

vandaag, 05:00 Macron gokte en verloor, en moet nu hopen op 'bange' kiezer

Het was een grote gok van Emmanuel Macron en hij lijkt 'm te hebben verloren. De Franse president schreef drie weken geleden vervroegde parlementsverkiezingen uit na de voor hem teleurstellend verlopen Europese verkiezingen. Hij hoopte dat angst voor de opkomst van radicaal-rechts de Fransen zou verenigen achter zijn middencoalitie.

Daarmee schatte hij de kiezers verkeerd in. Want het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) werd gisteren ruim de grootste in de eerste ronde van de verkiezingen. Zo ruim, dat leider Marine Le Pen nog kan hopen op een absolute meerderheid in het parlement. De coalitie van Macron komt op de derde plaats, op flinke achterstand van het linkse blok.

Dat heeft Macron aan zichzelf te wijten, is de teneur in Frankrijk. "Hij heeft het centrum van de Franse politiek kapotgemaakt", zegt politiek commentator Nicolas Baverez.

Macron: burgeroorlog dreigt

De afgelopen jaren claimde Macron het hele politieke midden te vertegenwoordigen. Baverez: "Hij heeft de centrumlinkse en centrumrechtse partijen verzwakt om niks tussen hem en de extremen te hebben."

Na de Europese verkiezingen verhardde die retoriek. Hij voorspelde "een burgeroorlog" als de "extremen" zouden winnen bij de parlementsverkiezingen. Zijn hoop lijkt te zijn geweest dat de meerderheid van de kiezers automatisch bij hem, het 'stabiele midden', zou uitkomen.

"De president pokert met onze levens", zegt Sarah Legrain, een parlementskandidaat voor een district in Noord-Parijs. "Na de verloren Europese verkiezingen dacht hij: Dan stuur ik iedereen naar huis. Dat is extreem gevaarlijk, want extreemrechts is heel sterk."

Legrain is lid van de ultralinkse partij LFI en kandidaat voor het linkse blok. Vlak na Macrons verkiezingsaankondiging maakten linkse en radicaal-linkse partijen bekend samen op te trekken bij deze parlementsverkiezingen. De president had juist verwacht dat links verdeeld zou blijven.

Angst voor RN

Na gisteravond zal Macron hopen dat de uitslag van de eerste ronde bij kiezers wél leidt tot angst voor een radicaal-rechts parlement. Meteen na de bekendmaking van de prognose riep de president de Fransen op om zich te scharen achter "republikeinse en democratische" kandidaten. Ook linkse politici vragen kiezers een blokkade op te werpen tegen RN.

Zo werkt de tweede ronde Per kiesdistrict (Frankrijk heeft er 577) gaan alleen de kandidaten die meer dan 12,5 procent van de ingeschreven kiezers achter zich krijgen door naar de tweede ronde, zondag. Degene die dan de meeste stemmen haalt, belandt in het parlement. Als in een district een kandidaat al in de eerste ronde meer dan de helft van de stemmen haalt, is daar geen tweede ronde nodig. Tussen de eerste en tweede ronde gaan partijen met elkaar onderhandelen om de kansen op succes te vergroten. In een kiesdistrict kan een partij zich bijvoorbeeld terugtrekken om de kansen van een andere partij te vergroten.

Als geen partij of blok komende zondag een meerderheid haalt in het parlement, dreigt er een patstelling in de Franse politiek. Onduidelijk is wie dan de premier wordt.

Veel Fransen zullen het niet erg vinden als Macron het dan voor gezien houdt. "Als het land politiek verlamd raakt omdat niemand de meerderheid heeft, hopen we dat Macron zijn verantwoordelijkheid neemt en aftreedt zodat er nieuwe presidentsverkiezingen komen", zei Marion Maréchal-Le Pen, het populaire nichtje van Marine Le Pen en zelf ook kandidaat voor het parlement, vorige week tegen Nieuwsuur.

Hoe de tweede ronde ook verloopt, politiek commentator Bavarez vindt dat de president te lichtzinnig is omgegaan met de Franse politiek. "Het spel rond de Franse toekomst lijkt wel Russische roulette."

Europa-verslaggever Saskia Dekkers over de uitslagen: "Voor Macron is dit een enorme vernedering. Hij heeft onderschat dat Fransen deze verkiezingen gebruiken om een anti-Macron-stem uit te brengen. Hij heeft Fransen bang proberen te maken, maar daar hebben ze niet naar geluisterd. Marine Le Pen is erin geslaagd haar partij te normaliseren. Ze spotte de 28-jarige Jordan Bardella al vroeg en bereidde hem vroeg op het premierschap. Wat er in aanloop naar de tweede ronde gaat gebeuren, is lastig in te schatten. Daarover wordt per kiesdistrict onderhandeld. Het kan zijn dat mensen bang worden en tegen Rassemblement National gaan stemmen. Maar zelfs als RN uiteindelijk geen meerderheid haalt, is een gepolariseerd parlement met een klein midden. Wie gaat Macron dan aanstellen als premier, en accepteert de rest dat dan wel? RN zal er alles aan doen om het Macron heel lastig te maken en zoveel mogelijk van zijn plannen tegen te houden." In aanloop naar de verkiezingen reisde Dekkers door Frankrijk en sprak met kiezers over Macron en de opkomst van de flanken: