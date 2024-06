Prognose: partij Le Pen grootste in eerste ronde Franse parlementsverkiezingen

Correspondent Frankrijk Frank Renout:

"Marine le Pen hield vanavond na de prognose een echte overwinningstoespraak, met veel gejuich in zaal. Het was ook de eerste keer dat Rassemblement National een stemronde wint in de Franse parlementsverkiezingen.

Het is echt een doorbraak. Le Pen zei dat de Fransen de bladzijde van de regering van Macron willen omslaan en dat een nieuw tijdperk aanbreekt. Ook lijsttrekker Bardella, de beoogd premier van Le Pen, zei ook dat de Fransen verandering willen en dat hij premier wilde worden.

Le Pen zei een absolute meerderheid te willen halen zodat ze hun beleid kunnen gaan uitvoeren. Tegelijkertijd hebben Macron en linkse politici kiezers opgeroepen om volgende week bij de tweede stemronde een blok te vormen, een cordon sanitaire, zodat Rassemblement National geen meerderheid in het parlement krijgt.

De voorman van de Franse socialisten, Olivier Faure, zei dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog radicaal rechts Frankrijk kan gaan regeren. Dat die link wordt gelegd is natuurlijk niet voor niets.

Jean-Luc Mélenchon van de linkse coalitie heeft de kandidaten van zijn partij die derde zijn geworden in hun kiesdistrict opgeroepen om zich terug te trekken. Hiermee wil hij bereiken dat linkse kiezers op één kandidaat stemmen en vooral tegen Le Pen.

Toch is het afwachten wat kiezer gaat doen. In het verleden heeft zo'n cordon sanitaire gewerkt tegen Rassemblement National, maar de vraag is of kiezers dat nog steeds willen. De kiezers hebben nu vaker uit overtuiging gekozen en niet meer uit protest."