AFP Macron waarschuwt voor "burgeroorlog"

NOS Nieuws • vandaag, 11:49 • Aangepast vandaag, 11:58 Macron waarschuwt in campagne: 'Burgeroorlog als radicale partijen winnen'

De Franse president Macron heeft in de aanloop naar de parlementsverkiezingen opnieuw hard uitgehaald naar zijn linkse en rechtse tegenstanders. In de Franse podcast Génération Do It Yourself zei hij gisteren dat de partijprogramma's van het radicaal-linkse La France insoumise (LFI) en de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) kunnen leiden "tot een burgeroorlog".

De partij van Macron verloor de Europese verkiezingen van het radicaal-rechtse RN. Vlak daarna schreef hij landelijke verkiezingen uit. De eerste ronde is komende zondag.

De twee grootste tegenstanders van zijn partij Renaissance zijn het radicaal-linkse Nouveau Front populaire, een coalitie van linkse partijen waarin ook LFI zit, en het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. Ze hebben in de peilingen een flinke voorsprong op de president, waarbij RN vooropgaat.

Een van de partijpunten van het linkse front is het verlagen van de pensioenleeftijd, die vorig jaar nog onder grote druk door Macron is verhoogd. Ook wil links de inflatie koppelen aan het salaris en vermogensbelasting gaan eisen van de rijken. Rechts wil veranderingen op migratiegebied en in het onderwijs, waaronder eisen voor inwoners met een dubbele nationaliteit.

'Uitsluiting'

In de podcast zei Macron dat zowel de linkse als rechtse partijen zich schuldig maken aan een vorm van uitsluiting. Hij zegt dat RN moslims in de beklaagdenbank zet en ze als dader aanwijst. "Voor mij kan er geen sprake zijn van de oplossingen van extreemrechts, aangezien ze mensen wegzetten aan de hand van hun religie of herkomst. Dat leidt tot verdeeldheid en tot een burgeroorlog."

LFI doet volgens Macron het tegenovergestelde, door zich vooral op te werpen als beschermer van moslims. En dat zou voor wrijving en verdeeldheid in de samenleving kunnen zorgen. "Zij delen mensen in volgens hun religieuze opvattingen of de gemeenschap waar ze toe behoren. Op die manier isoleer je hen van de bredere nationale gemeenschap, wat zou neerkomen op een burgeroorlog met hen die niet dezelfde waarden delen."

Frankrijk correspondent Frank Renout: "Dat president Macron zulke opvallende en harde woorden gebruikt is opvallend. Doorgaans geldt hij als diplomatiek en bedachtzaam. Maar het toont aan dat hij onder zware druk staat. Bij de parlementsverkiezingen aanstaande zondag kan zijn partij wel eens een flinke electorale optater krijgen. In de peilingen staat hij derde: achter de radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) en achter een linkse coalitie waarin ook de links-radicale LFI zit. En dat zijn precies de twee partijen die Macron nu in het vizier heeft, met zijn opmerkingen dat hun programma's tot een burgeroorlog kunnen leiden. Macron probeert al langer om de RN en de LFI weg te zetten als "extremistisch". Maar de kiezers hebben nauwelijks nog vertrouwen in de president en nemen zijn woorden daarom ook steeds minder serieus. De kans is groot dat veel kiezers woorden als 'burgeroorlog' juist extremistisch vinden. Macron zou met zulke termen meedoen aan de polarisatie binnen de Franse politiek. En daarmee scherpt Macron de tegenstellingen aan, in plaats van zich als gematigd alternatief te presenteren."

Macron deed vorige week al een oproep aan Frankrijk met een open brief, die hij liet publiceren in lokale kranten. Daarin riep hij op om voor de "middenweg" te kiezen en niet voor rechts met "valse beloften" en links met "plannen die Frankrijk schulden op zouden kunnen leveren".

In de open brief verdedigde hij ook zijn keuze om eerder deze maand het parlement te ontbinden. Verder zei hij dat de verkiezingsuitslag geen invloed zal hebben op zijn rol als president: zijn ambtstermijn loopt sowieso tot 2027.