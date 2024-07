Reuters Jaroslava Mahoetsjich

Mahoetsjich springt 37 jaar oud record uit de boeken, ook wereldrecord Kipyegon op 1.500m

De Oekraïense hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich heeft bij Diamond League-wedstrijden in Parijs een wereldrecord gesprongen. Mahoetsjich ging in Parijs over 2,10 meter, een centimeter hoger dan het wereldrecord dat al stond sinds 1987.

Ook op de 1.500 meter werd het wereldrecord verbroken in Parijs. Faith Kipyegon dook onder haar vorige recordtijd.

De 22-jarige Mahoetsjich, regerend Europees en wereldkampioene, had de wedstrijd al gewonnen door als enige over 2,03 meter te springen. Vervolgens ging ze eerst voor een persoonlijk record (2,07 meter), waarna ze de lat nog iets hoger legde.

0:23 Oekraïnse Mahoetsjich springt 37 jaar oud wereldrecord uit de boeken

Bij haar tweede poging ging Mahoetsjich over 2,10 meter en sprong zo de Bulgaarse Stefka Kostadinova uit de boeken. Het record van Kostadinova, gesprongen bij de wereldkampioenschappen van 1987 in Rome, was het op drie na oudste nog staande wereldrecord in de atletiek bij de vrouwen.

Britt Weerman, die vorig weekend voor de derde keer Nederlands outdoorkampioen werd, eindigde op de zesde plaats bij het hoogspringen in Parijs. De 21-jarige Nederlandse ging in één poging over 1,92 meter, maar kon dat in drie pogingen geen vervolg geven op 1.95 meter.

Kipyegon

Faith Kipyegon tekende voor het tweede wereldrecord van de middag. De Keniaanse was met een tijd van 3.49,04 zeven honderdsten sneller dan haar eigen record, dat ze in juni 2023 in Florence liep.

Reuters Faith Kipyegon

Twee tempomakers namen Kipyegon in Parijs de eerste twee ronden mee op wereldrecordschema, waarna de Australische Jessica Hull de topfavoriete tot het uiterste dreef. Pas in de laatste bocht schudde Kipyegon de Australische af met een ziedende versnelling.

Achter de Keniaanse, vaak concurrente van Sifan Hassan op verschillende afstanden, liepen negen van de twaalf andere gefinishte atleten een persoonlijk record.

De 30-jarige Kipyegon is tweevoudig olympisch kampioene op de metrische mijl. Afgelopen jaar troefde ze Femke Bol af in de verkiezing van wereldatlete van het jaar. In 2023 veroverde Kipyegon haar derde wereldtitel op de 1.500 meter en liep ze ook op de 5.000 meter een wereldrecord, dat later dat jaar verbroken werd door de Ethiopisch Gudaf Tsegay.