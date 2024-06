Hoogspringtitel Weerman na lang blessureleed, vierde NK-goud Van Klinken met discus

Britt Weerman heeft met een geslaagde poging over 1,91 meter voor de derde keer de nationale titel veroverd bij het hoogspringen. De eerder deze maand 21 jaar geworden atlete bleef Glenka Antonia (1,87) en Sofie Dokter (1,85) in Hengelo voor.

Weerman keerde afgelopen mei terug van een langdurige knieblessure, die haar vorig jaar de WK atletiek in Boedapest kostte. In het Poolse Chorzow ging ze over 1,90 meter heen en dat was één centimeter te weinig voor een startbewijs voor de EK van begin deze maand in Rome.