NOS Sport • vandaag, 23:03 • Aangepast vandaag, 23:30 Van Klinken sluit EK af met tweede zilveren medaille: 'Zo ongelofelijk speciaal'

Jorinde van Klinken heeft een zeer succesvol EK in Rome zaterdag afgesloten met haar tweede medaille. Na het zilver bij het kogelstoten volgde een dag later een tweede zilveren medaille bij het discuswerpen.

Met 65,99 meter in haar zesde en laatste poging slaagde Van Klinken, die vol zelfvertrouwen naar de Italiaanse hoofdstad was afgereisd, er laat op de avond in het zilver weg te kapen voor de neus van de Portugese Liliana Cá.

De Europese titel ging voor de liefst zevende keer op rij naar de 33-jarige Kroatische Sandra Elkasevic-Perkovic, die de discus naar 67,04 meter wierp.

"Twee medailles: dat is zo ongelofelijk speciaal", glunderde ze na afloop. "En dan zo dicht in de buurt van een icoon. Heel speciaal dit."

Van Klinken had een druk programma in Rome. Vrijdag trad ze in de ochtend met succes aan bij de kwalificaties kogelstoten en discuswerpen, 's avonds volgde nog de stressvolle finale van het kogelstoten.

Ze zag titelverdedigster Jessica Schilder opnieuw de titel veroveren, maar was zelf ook voortreffelijk op dreef. Twee jaar geleden in München stond ze als nummer drie op het podium bij het kogelstoten, in de broeierige Italiaanse hoofdstad werd het zilver. Op slechts tien centimeter van Schilder.

"De volgende keer pak ik Jessica", zei ze na afloop vol bravoure. Het tekende haar zelfvertrouwen bij de EK. Ook met de discus was ze in de kwalificatie snel klaar. In haar tweede poging wierp ze de schijf naar een afstand van 65,12 meter, ruim 2,5 meter verder dan de kwalificatie-eis.

Twee jaar geleden vierde in München

Van Klinken kwam met de discus als nummer twee van de Europese ranglijst naar Rome. Twee jaar geleden lukte het haar in München na het brons met de kogel niet te excelleren met de discus. Ze eindigde op de vervelende vierde plaats.

Van het podium in Beieren twee jaar geleden stonden zaterdagavond twee medaillewinnaars in de finale. Sandra Elkasevic, voorheen Perkovic, troefde als titelverdedigster Van Klinken af in de kwalificatie met een afstand van 65,62 meter. Ook de Duitse Claudine Vita, brons in München, overleefde de schifting.

De strijd om goud zou zaterdagavond in Stadio Olimpico normaliter moeten gaan tussen Elkasevic en Van Klinken. De Kroatische, de laatste zes EK's de sterkste, zette meteen de toon. In haar eerste poging vloog de discus naar 67,04 meter. Daar kwam niemand meer aan.

Van Klinken verbeterde zich in de derde poging naar 64,47 en lag daarmee in elk geval op medaillekoers. In haar laatste poging ging het nog verder. Nog voor de landing van de schijf stak ze haar handen al in de lucht. Ze was overtuigd dat ze nog een geweldige worp had afgeleverd en dat klopte. Met 65,99 pakte ze toch nog zilver.

Met haar zilver met de kogel en discus is Van Klinken niet uniek. Ze is in de internationale atletiekwereld wel een van de weinige atletes die de disciplines combineert.

Nederlandse voorganger

In Nederland heeft ze een voorganger met twee medailles bij de genoemde disciplines op één titeltoernooi. Rutger Smith veroverde in 2007 bij de wereldkampioenschappen in Osaka op beide disciplines brons, hoewel hij de plak bij kogelstoten pas later kreeg door een diskwalificatie van een tegenstander.

Bij de vrouwen kwam het al veel eerder voor. De Russische Tamara Press veroverde bijvoorbeeld bij de EK's in 1958 en 1982 medailles bij het kogelstoten en discuswerpen. In 1962 waren dat zelfs twee gouden plakken.

Toch blijft het bijzonder, op twee technische nummers medailles veroveren. "Dit is zeker reden voor een feestje. Ik hoop echt dat het over twee jaar anders is, maar ik heb van deze twee dagen enorm genoten. Bij de laatste poging dacht ik: ik heb nog geen goede poging gehad. Ik hield me voor dat de laatste de beste moest zijn. Dit is een goede afstand op dit moment in het seizoen. Parijs, kom maar op", keek Van Klinken alvast vooruit naar de Olympische Spelen.