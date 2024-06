Getty Jessica Schilder en Jorinde van Klinken zorgen voor een unieke Nederlandse dubbelslag

NOS Sport • vandaag, 22:37 Kogelstootster Schilder prolongeert Europese titel, verwijst Van Klinken naar zilver

Jessica Schilder en Jorinde van Klinken hebben voor een unieke Nederlandse dubbelslag gezorgd bij de Europese kampioenschappen. Schilder prolongeerde bij het kogelstoten haar Europese titel van twee jaar geleden met een afstand van 18,77 meter.

Van Klinken, twee jaar geleden goed voor brons, zat de tweevoudig Europees kampioene op de hielen. Met 18,67 meter tekende ze voor een zilveren medaille.

Op de 5.000 meter greep Maureen Koster net naast een medaille. De Spaanse Marta Garcia bleef de vallende Nederlandse net voor.

Zware dag

"Deze zag ik niet aankomen", stelde Schilder na afloop vast. "Het deelnemersveld was goed. Dan is het geweldig dat we één en twee zijn geworden. De afstanden zijn niet ver, maar het was een zware dag." Haar eerste poging was uiteindelijk goed voor haar tweede titel.

Van Klinken glunderde naast haar. "Ik hoop dat mensen beseffen hoe bijzonder dit is", zei de winnares van zilver. "Het was een slopende dag. De mentale kracht zou de doorslag geven. Het is heel vroeg in het seizoen, dat is al een uitdaging op zich. Niet normaal dit resultaat"', aldus de atlete die in de ochtenduren kwalificatie voor de finale met de kogel en de discus afdwong.

Schilder kon wel een opsteker gebruiken in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs. Haar seizoen verliep tot de EK moeizaam. Bij de wereldkampioenschappen indoor bleef ze in maart, als grote favoriete, op de vijfde plaats steken.

Mentaal trok ze de favorietenrol, na een geweldige poging van 20,31 bij de Nederlandse indoorkampioenschappen, niet in Schotland. Het werd tijd voor wat goede gesprekken met haar coach Gert Damkat en een psycholoog, gaf ze destijds aan. "Een gebrek aan zelfvertrouwen", constateerde ze in Glasgow.

Dat was best een opvallende uitspraak voor een atlete, die in 2022 brons veroverde op de wereldkampioenschappen indoor en outdoor en in München bij de Europese kampioenschappen ook haar eerste internationale titel veroverde.

Reuters Van Klinken (links) en Schilder

Na de WK indoor in Glasgow werkte ze aan haar vorm voor de zomer. Een uitstapje naar China, waar ze in mei meedeed aan twee wedstrijden voor de Diamond League, liep niet naar wens. Schilder werd ziek.

Onderzoeken

Ze meldde zich in het ziekenhuis voor enkele onderzoeken. Veel wilde ze er op weg naar Rome niet over kwijt, maar het gaf haar wel wat meer inzicht waarom haar wedstrijden zo moeizaam verliepen.

De afgelopen weken merkte ze dat haar vorm steeds beter werd. Vrijdagochtend leverde ze het bewijs. In haar eerste poging stootte ze de kogel naar 18,32, ruim verder dan de vereiste kwalificatie-afstand van 18 meter.

"Het was echt zwaar", was ze vrijdag blij en opgelucht. "Voor de Olympische Spelen zegt het nog niet zoveel. Dat we veel moeten slapen", grinnikte Schilder.

Reuters Jorinde van Klinken

Van Klinken kwalificeerde zich in de warme ochtendsessie voor twee finales. Zowel bij het kogelstoten als het discuswerpen passeerde ze de kwalificatiegrens. Van Klinken is een van de weinige atleten die de twee disciplines op het hoogste niveau combineert. Met succes.

Slechts tien centimeter

Twee jaar geleden in München stonden beide Nederlandse vrouwen ook al op het EK-podium. Naast het goud van Schilder tekende Van Klinken daar voor brons. Ze bleef daar wel een ruim een meter achter bij haar Volendamse rivale. Dat verschil was vrijdag maar tien centimeter.

"De volgende keer pak ik Jessica", lachte de nummer twee van de titelstrijd. "Dit is echt geweldig, uniek."

Teleurstelling bij Koster

Maureen Koster zag op de 5.000 meter op het laatste rechte stuk een medaille uit haar handen glippen. Ze had brons voor het grijpen, maar het werd de vervelende vierde plek. Helemaal stuk zat de atlete na de finish.

"Vierde is niets. Ik ben heel erg teleurgesteld. Twee jaar geleden werd ik vierde, maar dat was eigenlijk mijn comeback en was ik blij. Een medaille zat erin, maar het mocht niet zo zijn. Ik heb al genoeg vierde plekken. Op het rechte stuk verzuurde ik enorm en dan weet je dat ze komen. Het glipte zo uit mijn handen", zei ze met tranen in haar ogen.

De titel was voor de Italiaanse Nadia Battocletti in 14.35,29. Koster liep met 14.44,46 een persoonlijk record. "Daar kan ik niets mee."