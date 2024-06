ANP Atlete Lieke Klaver

NOS Sport • vandaag, 07:06 EK atletiek: voor toppers een tussenstap naar Parijs, voor anderen een hoofddoel

Met de Olympische Spelen op komst is een EK atletiek voor topatleten geen hoofddoel. Toch staat er voor de Nederlandse atleten wel wat op het spel bij het toernooi, dat vrijdag in Rome begint.

Zo kan boegbeeld Femke Bol haar titels verdedigen, aast Lieke Klaver op een eerste individuele medaille in de buitenlucht en hopen de Nederlandse mannen zich nog voor de Spelen te plaatsen op de estafettenummers.

De kans is in ieder geval bijzonder groot dat de Nederlandse atletiekploeg bij de Europese kampioenschappen afscheid neemt van de hatelijke nul in Stadio Olimpico in Rome.

Drie keer eerder streek een oranje-afvaardiging in het monumentale stadion neer voor een atletiekevenement, maar zowel bij de Olympische Spelen in 1960, de EK in 1974 als bij de WK in 1987 slaagden de Nederlandse atleten er in Rome niet in eremetaal mee naar huis te nemen.

Medaillekandidaten

Met de nagenoeg onverslaanbare Bol in de selectie zou het wel heel vreemd moeten lopen wil de ploeg Rome komende week opnieuw zonder medailles verlaten.

"Hier zitten zeker medaillekandidaten bij, behoorlijk wat zelfs", stelt technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bij de presentatie van de flinke EK-ploeg, die uit liefst 59 atleten bestaat. "Het is eigenlijk koffiedik kijken, maar ook weer niet. We gaan zeker medailles meenemen."

Bol neemt de EK wel serieus, maar richt zich vooral op de Spelen. Rome is voor haar een tussenstap. Technisch directeur Vincent Kortbeek

Twee jaar geleden verliet Nederland de EK in München met vier gouden en twee bronzen medailles. Bol was de koningin van het evenement met drie keer goud. Ze heerste in Beieren op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter, een unieke trilogie.

In Rome verdedigt ze komende week haar titel op de 400 meter horden en zal ze ongetwijfeld ook te zien zijn op de estafette. Bol voert een ploeg aan bestaande uit talenten en atleten die op titeltoernooien al redelijk wat prijzen hebben gewonnen.

Niet voor iedereen zijn de Europese kampioenschappen een piekmoment in 2024. Sifan Hassan, tweevoudig olympisch kampioene van Tokio, laat het evenement in Rome helemaal schieten om zich verder voor te bereiden op de Spelen.

Ook de meerkampsters Anouk Vetter (zilver bij de Spelen in Tokio) en Emma Oosterwegel (brons in Tokio) zijn niet van de partij. Ze deden eind mei mee aan de internationaal hoog aangeschreven meerkamp in Götzis en focussen zich volledig op Parijs.

Combinatie van perspectieven

"Voor een aantal atleten is het EK een belangrijker doel dan de Spelen in Parijs. Je kunt je tenslotte in Rome nog wel kwalificeren voor de Spelen. Iemand als Bol neemt de EK wel serieus, maar richt zich vooral op de Spelen. Rome is voor haar een tussenstap. Onze ploeg is een mooie combinatie van perspectieven", zegt Kortbeek over zijn EK-ploeg.

EK atletiek live bij de NOS De finalesessies van de EK atletiek in Rome zijn tot en met 12 juni dagelijks live te zien bij de NOS. Vanaf omstreeks 20.00 uur op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app.

Lieke Klaver werkt net als Bol toe naar topprestaties op de Spelen, maar de specialiste op de 400 meter start in Rome ook met een persoonlijk doel. Klaver is al jaren een belangrijke pion in de internationaal zeer succesvolle estafetteploegen op de 4x400 meter (vrouwen en gemengd), maar in de buitenlucht heeft ze nog geen individuele medaille op een titeltoernooi gewonnen.

Ze schat in dat ze bij de start van de EK op 98 procent van haar kunnen zit. "Ik hoop in Rome wel het signaal te krijgen dat het goed zit met mijn piekmomenten. Ik ben het seizoen in Oslo begonnen met 50,6 op de 400 meter. Ik ben aan het begin van een seizoen nog nooit zo snel geweest. Daar houd ik me aan vast. Ik wil heel graag een individuele medaille", aldus Klaver.

2:00 Lieke Klaver over EK: 'Wil heel graag individuele medaille'

Naast individuele kanshebbers als Bol, Klaver (400 meter), Jessica Schilder (titelverdedigster bij het kogelstoten), Jorinde van Klinken (kogelstoten en discus), Nadine Visser (100 meter horden) zijn de verwachtingen ook hoog bij de estafettenummers.

De vrouwenploeg op de 4x400 meter veroverde vorig jaar verrassend de wereldtitel in Boedapest en is in Rome titelverdediger, maar ook de gemengde ploeg op de 4x400 meter geldt als grote titelkandidaat. "Maar op de estafette ligt er ook nog een belangrijke uitdaging voor ons", kijkt Kortbeek vooruit.

Druk op mannenploegen estafettes

De technisch directeur kijkt daarbij naar de mannenploegen op de 4x100 en 4x400 meter. Zij hebben zich in tegenstelling tot de vrouwen nog niet geplaatst voor Parijs en strijden nog om de laatste twee tickets, die aan het einde van de kwalificatieperiode aan de twee snelste landen die zich nog niet hebben geplaatst worden gegeven.

Nederland is op beide disciplines kansrijk, maar nog niet zeker.

"Ze moeten gewoon hard lopen op de EK. Er zijn op de 4x100 en 4x400 meter nog twee olympische startplekken te vergeven op basis van tijden. De tijden die daarvoor nodig zijn, zijn heel scherp. We zullen boven onszelf moeten uitstijgen om ons ertussen te wringen", weet Kortbeek.