NOS Sport • vandaag, 20:05 Nerveuze Bol wint in Diamond League eerste race op 400 horden dit seizoen

1:59 Bol wint seizoensdebuut op 400m horden na inhaalrace in Stockholm

Femke Bol heeft bij de Diamond League in Stockholm haar eerste wedstrijd van het seizoen op de 400 meter horden gewonnen. De wereldkampioene won, vijf dagen voor de start van de EK en twee maanden voor de Olympische Spelen, in 53,07.

Bol moest aan de bak om de snel gestarte Rushell Clayton in te halen. De Jamaicaanse ging er vol in. Bol vertrouwde op haar sterke laatste deel, haalde Clayton bij de achtste horde in en nam daarna flink afstand van de rest.

Met 53,07 noteerde Bol haar snelste seizoensstart ooit. "Ik ben blij dat de eerste erop zit, het is mijn snelste opener ooit", zei Bol kort na de race in de Zweedse hoofdstad. "Naast dat ik heel nerveus was, had ik er ook heel veel zin in. Ik houd ervan om hier te lopen. Het ritme ging goed."

Op de EK in Rome verdedigt Bol haar Europese titel op de 400 horden, later deze zomer wacht de olympische strijd met Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse, Bols grootste concurrente, keerde vrijdag na bijna twee jaar terug op de horden met een tijd van 52,70.

Cathelijn Peeters, ploeggenote van Bol op de 4x400 meter, werd op ruime afstand (56,03) van haar landgenote zevende. Peeters, dinsdag nog goed voor 54,31, kwam in Stockholm niet goed uit met haar passen: "Dit was heel slecht, één grote ellende."

Derde plaats Schilder

Jessica Schilder werd derde bij het kogelstoten. De 25-jarige Volendamse startte goed (19,05 meter) en sloot af met haar beste afstand: 19,08 meter.

"De eerste poging was al prima, daarna heb ik van alles kunnen proberen", zei Schilder, die nog volop aan het sleutelen is aan haar techniek. "Ik ben nog niet in topvorm, maar dat hoop ik in Parijs te zijn."

Voor de Spelen in Parijs verdedigt Schilder eerst haar Europese titel in Rome. Haar plan daar? "Lekker ontspannen stoten, ik heb geleerd om geen druk op mezelf te leggen. Ik wil ervan genieten."

AFP Jessica Schilder

De Amerikaanse Chase Jackson, tweevoudig wereldkampioen, won in Stockholm met een afstand van precies 20 meter. Sarah Mitton uit Canada werd tweede met 19,98 meter.

Jorinde van Klinken kon niet mee met de sterkste vrouwen en bleef steken op de 18,13 meter uit haar eerste poging.

"Ik ben best blij met deze afstand, ondanks dat het allemaal net niet was vandaag", zei Van Klinken, die op de EK in Rome ook in actie komt bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel.

Jiya zesde en De Witte toont verbetering

Tasa Jiya werd in de Zweedse hoofdstad zesde op de 200 meter. De Nederlandse kon niet mee met het sprintgeweld van tweevoudig wereldkampioene Sherica Jakcson. De Jamaicaanse won in 22,69, Jiya klokte 23,25.

Lisanne de Witte toonde verbetering op de 400 meter, gewonnen door de Amerikaanse Alexis Holmes (51,18). De Witte, onderdeel van de estafetteploeg op de EK in Rome, werd vierde met een tijd van 52,17.

De topvorm komt eraan, voelt De Witte. "Het gaat beter dan in een heel lange tijd, dat gaat alleen nog maar beter worden in de komende maand. Natuurlijk denk ik nog aan de Spelen. Daar wil ik sowieso heen voor de estafette, maar in mijn achterhoofd zit ook nog de individuele limiet."

De internationale limiet voor de Spelen in Parijs ligt op 50,95.