NOS Sport • vandaag, 21:13 Wereldrecord 10.000 meter: Keniaanse Chebet eerste vrouw onder de 29 minuten

1:04 Keniaanse Chebet duikt onder 29 minuten en verbetert wereldrecord 10.000 meter

Beatrice Chebet heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene het wereldrecord op de 10.000 meter verbeterd. De 24-jarige Keniaanse, een van de grote concurrenten van Sifan Hassan, dook als eerste vrouw ooit onder de 29 minuten.

Ze won de race in 28.54,14 en was daarmee ruim sneller dan Letesenbet Gidey, die drie jaar geleden bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op 29.01,03 zette.

Chebet, die nooit eerder een tien kilometer buiten haar eigen land Kenia liep, was ruim 4,5 minuut sneller dan haar persoonlijk record. "Ik voelde me heel sterk", vertelde ze na afloop.

De Keniaanse hield in Eugene regerend wereldkampioen Gudaf Tsegay ver achter zich. Tsegay finishte als tweede in 29.05,92. Dankzij haar zege mag Chebet over twee maanden ook de 10.000 meter lopen bij de Olympische Spelen in Parijs.

Hassan liep in Eugene niet de 10.000 meter. Zij komt later zaterdagavond op de 5.000 meter in actie.

Al twee WK-plakken

Chebet legde zich de afgelopen jaren vooral toe op de 5.000 meter. Op die afstand pakte ze in 2022 zilver bij de WK, een jaar later was het brons voor haar weggelegd bij de wereldkampioenschappen.

Bij de Olympische Spelen hoopt ze de dubbel te pakken. "Mijn grote doel is de 5.000 meter, de 10.000 komt daarna."