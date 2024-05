Meerkamper Roosen dankzij geweldige meerkamp in Götzis naar Spelen

Sven Roosen heeft zich dankzij een geweldig optreden bij de prestigieuze meerkamp van Götzis geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs.

De 22-jarige Eindhovenaar, die in het verleden al zilver en brons won bij EK's onder 23 jaar, kwam bij de prestigieuze Oostenrijkse tienkamp tot een totaal van 8.517 punten en voldeed zo ruimschoots aan de eis (8.460 punten).

Roosen werkte een geweldige meerkamp af. Op zaterdag was hij op alle vijf onderdelen goed voor een persoonlijk record en op zondag voegde hij daar nog een PR met de speer aan toe. Vorig week in Lisse gooide hij met 63,09 meter verder dan ooit, nu ging het nog wat verder: 64,04 meter.

Net geen Nederlands record

In de sterk bezette meeting was zijn totaal goed voor de tweede plaats achter de Canadese olympisch kampioen Damian Warner (34), die vorig jaar voor de vierde keer op het podium stond bij het WK.

Sven Jansons eindigde bij zijn debuut in Götzis als zestiende. Zijn eindscore (7.850 punten) was wel een persoonlijk record.

De afgelopen tijd werkte Roosen in Zuid-Afrika met coach Ingmar Vos (21ste bij de Spelen van Londen in 2012) toe naar de belangrijke afspraken deze zomer. In het sterk bezette Götzis groeide het zelfvertrouwen elk onderdeel.