Comenentia met record als derde Nederlandse kogelslingeraar ooit naar Spelen

Comententia is door de bij de Grand Prix-wedstrijd gegooide afstand ook zeker van deelname aan de EK in juni in Rome.

Derde Nederlandse kogelslingeraar

Comenentia, die in de Verenigde Staten traint en woont, was in 2023 ook van de partij op de WK in Boedapest. Daar slaagde hij er niet in zich voor de finale te plaatsen.