AFP World Athletics-voorzitter Sebastian Coe

NOS Sport • vandaag, 21:35 Nieuw atletiektoernooi met veel prijzengeld in aantocht: 'Toppers vaker tegen elkaar'

Wereldatletiekbond World Athletics lanceert per 2026 een nieuw toptoernooi onder de ronkende naam World Athletics Ultimate Championships. Alleen de beste atleten op elke discipline zullen worden uitgenodigd om te strijden om een prijzenpot van in totaal tien miljoen dollar.

Voor het evenement wordt per discipline alleen de top acht of top zestien van de wereld uitgenodigd. De eerste editie is in Boedapest.

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Nederlandse Atletiekunie vindt het een goed idee dat er, naast de reguliere wereldkampioenschappen, nog een groot toernooi komt voor de beste atleten van de wereld.

"World Athletics wil jaarlijks een toernooi waar de wereldtop de strijd met elkaar aangaat", zegt Kortbeek. "Wat je nu ziet, is dat de wereldtop elkaar door het seizoen heen, buiten de grote toernooien om, niet altijd tegenkomt."

1:51 Kortbeek over nieuw atletiektoernooi: 'Goed als concurrenten elkaar vaker zien'

"Op sommige disciplines komen ze elkaar bij elke Diamond League of andere grote wedstrijd tegen. Maar bij andere onderdelen is dat niet het geval", aldus Kortbeek. "Het is natuurlijk goed als concurrenten elkaar vaker zien, zoals dat ook in andere sporten het geval is. Dat zou ik wel toejuichen."

Een extra toernooi kan daarbij helpen. Net als de WK in de buitenlucht, die tweejaarlijks in oneven jaren worden gehouden, zal het nieuwe evenement om het jaar (maar dan in de even jaren) plaatsvinden.

Nieuwe standaard

"We laten het beste van het beste zien en doen alleen halve finales en finales", zei voorzitter Sebastian Coe van World Athletics bij de bekendmaking. "Daardoor voelen de atleten meteen de druk van moeten presteren Dit kampioenschap zal een nieuwe standaard worden in de atletiek, met alleen de grootste sterren die strijden om de titel van ultieme kampioen."

Hoe ziet het nieuwe toernooi eruit? De World Athletics Ultimate Championships vinden plaats in de even jaren

Eerste editie in september 2026 in Boedapest

Drie dagen met enkel (halve) finales

De top acht of top zestien van de wereld per onderdeel wordt uitgenodigd

Winnaar per onderdeel krijgt 138.500 euro

Afgaande op de huidige wereldranglijsten in de atletiek lijken vooralsnog de Nederlandse atleten Femke Bol, Lieke Klaver en Sifan Hassan in aanmerking te komen voor deelname aan het nieuwe toernooi.

Kortbeek en de Nederlandse atleten weten het fijne nog niet van de opzet van het nieuwe toptoernooi. De technisch directeur heeft nog wel vragen. "Als het geen wereldtitel oplevert, wat triggert de atleet dan om daaraan deel te nemen?"

Hoge beloning

Een van de antwoorden daarop lijkt te zitten in de prijzenpot. De winnaar van elk onderdeel op het nieuwe toernooi krijgt 150.000 dollar (ongeveer 138.500 euro).

Dat is beduidend meer dan medailles opleveren bij een EK, WK of Olympische Spelen.

EPA Femke Bol ontvangt een cheque van Sebastian Coe voor het wereldrecord 400 meter indoor tijdens de WK in Glasgow

Het past in de ingeslagen weg van World Athletics onder voorzitter Coe. Eerder dit jaar maakte de voormalige topatleet bekend dat de wereldatletiekbond, als eerste mondiale bond, olympische kampioenen gaat belonen met 46.000 euro.

WK en Diamond League

De WK in de buitenlucht hadden in 2023 een totale prijzenpot van bijna acht miljoen euro. De top acht van elk onderdeel werd daaruit beloond, met bijna 65.000 euro voor de wereldkampioenen. Voor het verbeteren van een wereldrecord tijdens de WK lag nog een extra premie van ruim 90.000 euro klaar.

Bij de WK indoor, met minder disciplines, was de prijzenpot eerder dit jaar ruim twee miljoen euro.

EPA De winnaars van de Diamond League Finals in 2023, met Femke Bol in het oranje

Ook bij Diamond League-wedstrijden wordt bij elke editie het prijzengeld verdeeld over de top acht van elke discipline. Dit jaar staan er vijftien edities op de kalender, waarbij de winnaar telkens zo'n 9.000 euro opstrijkt. In het slotweekend, de 'Finals' waarvoor de beste atleten worden uitgenodigd, wordt het prijzengeld verdrievoudigd.

Voor het eerst prijzengeld op EK

Bij de EK, die vrijdag beginnen in Rome, wordt voor het eerst op een Europees titeltoernooi prijzengeld uitgekeerd. Maar niet iedere Europees kampioen wordt beloond: slechts 10 van de 42 goudenmedaillewinnaars krijgen betaald.

EK atletiek bij de NOS De Europese Kampioenschappen atletiek zijn van 7 tot en met 12 juni in het Olympisch Stadion in Rome en zijn dagelijks te volgen bij de NOS. De finalesessies zijn elke avond live te volgen op NPO 3 en via livestream én een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

De verschillende disciplines zijn bij zowel de mannen als vrouwen opgedeeld in vijf categorieën, zoals springen, sprinten en horden, of werpen. Alleen de beste prestatie per categorie levert een beloning van 50.000 euro op.

Om bijvoorbeeld de prestatie van Femke Bol op de 400 meter horden te vergelijken met de winnares van de 100 meter sprint wordt de puntentabel van World Athletics gehanteerd. Aan de hand van statistische data kan elke prestatie in die tabel worden omgezet in een aantal punten.