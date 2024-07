AFP Jorinde van Klinken

NOS Sport • vandaag, 17:43 Van Klinken en Van Daalen in vorm met discus, Klaver zesde op Diamond League

Jorinde van Klinken en Alida van Daalen hebben twintig dagen voor de start van de Olympische Spelen indruk gemaakt met een respectievelijke tweede en derde plaats bij het discuswerpen op de Diamond League-meeting in Parijs.

Lieke Klaver kon in het Stade Charlety niet mee op een sterk bezette 400 meter, ze eindigde als zesde.

Van Klinken, vorige maand goed voor twee zilveren medailles op de EK atletiek in Rome, begon al goed met 64,02 meter bij haar eerste poging.

Met een sterke vijfde poging kwam Van Klinken, die op de Spelen gaat discuswerpen en kogelstoten, tot 67,23 meter. Ruim een meter verder dan haar beste worp dit seizoen. Daarmee verzekerde ze zich van de tweede plaats achter regerend olympisch kampioene Valarie Allman. De Amerikaanse kwam in Parijs tot 68,07 meter.

Van Daalen eindigde met een beste afstand van 65,78 meter op de derde plaats.

Klaver zesde achter wereldtop

Klaver verkoos de Diamond League-meeting in Parijs boven de FBK-games in eigen land om zich te kunnen meten met sterkere internationale concurrentie.

FBK Games live bij de NOS De FBK Games zijn vanaf 17.40 uur via deze livestream bij de NOS te zien. Op televisie zijn de FBK Games vanaf 18.40 uur te volgen op NPO 1.

Met de Dominicaanse wereldkampioene Marileidy Paulino en Europees kampioene Natalia Kaczmarek uit Polen nam Klaver het op tegen loopsters die ze volgende maand ook in de olympische finale in Parijs hoopt te treffen.

Mee in het tempo van winnares Paulino kon Klaver niet. De Dominicaanse, goed voor zilver op de vorige Spelen in Tokio, is topfavoriete voor de komende Spelen en liet zondag iedereen achter zich in 49,20 seconden.

Reuters Marileidy Paulino heerst op de 400 meter

Kaczmarek finishte in 49,82 als tweede, nipt voor Salwa Eid Naser uit Bahrein. Klaver kwam als zesde over de streep, met 50,89 kwam ze niet in de buurt van haar bronzen race op de EK in Rome (50,08). De 25-jarige Noord-Hollandse loopt volgende week ook op de Diamond League in Monaco.

Mayer raakt geblesseerd bij 'zijn' driekamp

Meerkamper Jeff Tesselaar werd met een persoonlijk record over 110 meter horden vierde op de driekamp, dat uitliep op een klein drama voor Kévin Mayer.

Reuters Kévin Mayer valt op de 110 meter horden

De Fransman, wereldrecordhouder op de tienkamp, plaatste zich op het nippertje voor de Olympische Spelen in eigen land. Om Mayer te helpen in zijn voorbereidingen werd de driekamp toegevoegd aan het programma in Parijs, met naast het hordenlopen ook verspringen en kogelstoten.

Het ging mis toen Mayer ten val kwam bij het hordenlopen. De tweevoudig wereldkampioen werd aangeslagen van de baan geholpen. Over de ernst van zijn blessure is nog niets bekend.