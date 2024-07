Getty Images Longo Borghini in de roze leiderstrui

NOS Wielrennen • vandaag, 14:50 Roze trui Longo Borghini na zege in openingstijdrit Giro: 'Droom hier al zo lang van'

Elisa Longo Borghini heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen gewonnen. De Italiaanse renster van Lidl-Trek was in Brescia in een tijdrit over 15,7 kilometer slechts één seconde sneller dan de Australische Grace Brown (FdJ-Suez).

Longo Borghini en Brown hadden beiden het geluk dat ze reden terwijl het nog droog was, terwijl de latere starters in de regen moesten rijden. Bij het eerste meetpunt lieten de Italiaanse en de Australische dezelfde tijd noteren, maar uiteindelijk boekte de 32-jarige Longo Borghini haar derde ritzege in de Giro. Maandag mag ze daardoor van start in de roze leiderstrui.

Nooijen pakt witte trui

De Belgische favoriet Lotte Kopecky (SD Worx) moest maar liefst 25 seconden toegeven op Longo Borghini. De beste Nederlandse renster was Lieke Nooijen van Visma-Lease a Bike. De 22-jarige finishte als vierde, net voor Kopecky.

Dankzij haar sterke tijdrit mag Nooijen in de tweede etappe van start in de witte jongerentrui, als beste jonge renster in het klassement.

Demi Vollering ontbreekt als een van de grootste kanshebbers bij deze Giro. Zij richt zich volledig op de Olympische Spelen in Parijs en de Tour de France Femmes.

Door het ontbreken van de Tour- en Vuelta-winnares lijkt de strijd om de eindzege open te liggen.

Het wordt in ieder geval de eerste keer sinds 2017 dat de ronde niet door Annemiek van Vleuten (met wielerpensioen) of Anna van der Breggen (komt in 2025 terug uit wielerpensioen) gewonnen gaat worden.

Emoties

Na het horen van het nieuws dat ze de snelste was, barstte Longo Borghini in tranen uit.

"Het is echt emotioneel voor mij als Italiaanse om de roze trui te dragen", zei de 32-jarige renster, die in 2020 ook al eens het roze droeg. "Vorig jaar had ik een moeilijk jaar. Ik wilde echt sterk beginnen. Misschien draag ik het roze maar één dag, maar ik droom hier al zo lang van."

Haar echtgenoot speelde een belangrijke rol bij haar overwinning, vertelde ze. "Gisteren moest hij me nog kalmeren. Hij adviseerde me om niet als een kanonskogel te gaan, maar om mijn eigen ritme te volgen."

De Giro d'Italia gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe, met twee beklimmingen van de vierde categorie in de slotfase. De achtdaagse rittenkoers duurt tot en met zondag.