Van der Breggen over onverwachte wielerterugkeer: 'Er kwam een kriebel'

"Waarom weer fietsen? Omdat ik daar zin in heb." Anna van der Breggen verwoordt het kort maar krachtig.

Vanaf 1 januari 2025 keert de voormalig olympisch en wereldkampioene, 34 jaar inmiddels, als profrenster terug in het peloton van SD Worx-Protime.

Straks wordt ze weer een van hen. Een concurrent. Met een voorsprong, want Van der Breggen weet precies hoe Vollering - die de ploeg verlaat - denkt, wat haar zwakke plekken zijn, hoe ze haar kan motiveren en uit balans kan brengen.

Verrast

"Positief wel, ja leuk. Ook wel verrast. Er waren er weinig die het zagen aankomen", zegt ze. Van Vollering kreeg ze meteen een berichtje. "Die vond het leuk." En dan: "Het zal heel gek zijn dat we straks tegen elkaar rijden, maar dat is dan zo."

Lotte Kopecky had vandaag het Belgisch kampioenschap tijdrijden en nog geen tijd gehad te reageren, vermoedt ze.

Van der Breggen won veel in haar loopbaan: onder meer een olympische titel op de weg in Rio de Janeiro in 2016, drie wereldtitels, vier keer de Giro d'Italia en liefst zeven keer de Waalse Pijl.