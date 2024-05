ANP Lorena Wiebes, Demi Vollering en Marianne Vos

NOS Wielrennen • vandaag, 06:05 Welke rensters rijden op de Spelen in Parijs? 'Blij dat ik geen bondscoach ben'

"Ik ben heel blij dat ik geen bondscoach ben", lacht voormalig wielrenster Annemiek van Vleuten.

Bondscoach Loes Gunnewijk maakt naar verluidt deze week de vrouwenselectie bekend voor de wegwedstrijd en tijdrit op de Olympische Spelen van Parijs.

En ja, ga er maar aan staan. Ze moet kiezen uit een keur aan toprensters en ze heeft maar vier plekken te vergeven voor de wegrace. Twee daarvan rijden ook de tijdrit.

Denk aan alleskunner Demi Vollering. Sprinter Lorena Wiebes. De opnieuw opgebloeide Marianne Vos. Tijdritspecialist Ellen van Dijk. Kersvers klassementsrenner Riejanne Markus. En de beloftevolle Shirin van Anrooij.

'Wel vijf ploegen opstellen'

Tsja, op wie moet de keuze dan vallen? "Een echt concreet antwoord kan ik je niet geven", zegt oud-renster en NOS-commentator Roxane Knetemann. "Maar dat is eigenlijk ook wel leuk aan dit hele selectieverhaal. Het is een luxeprobleem. De bondscoach heeft ook gezegd: ik kan misschien wel vijf ploegen opstellen waarmee je in de finale meedoet."

Pro Shots Bondscoach Loes Gunnewijk tijdens de olympische wegrit van 2021

Van Vleuten: "Als ik al die namen op een rij zet, kom ik uit op Vos, Wiebes en Vollering. Zij kunnen alle drie de wedstrijd winnen. En dan zou ik ook nog Van Dijk meenemen voor de tijdrit en voor het op kop rijden tijdens de wegwedstrijd."

"Maar!", grinnikt Van Vleuten. "Je kunt er ook voor kiezen om één kopvrouw aan te wijzen met drie helpers." Ze denkt even na. "Dan neem je wel een risico. Nee, dat zou ik toch niet doen."

De 41-jarige Van Vleuten is er zelf niet meer bij. Ze ging na afgelopen seizoen met wielerpensioen. Ze is op het moment van spreken onderweg terug naar Nederland met de bus. Ze is met een toerclub vanuit Wageningen naar de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk gefietst, in negen etappes.

"Hoe het ging? Nou, ik ben niet meer zo goed als ik was, maar dat heb ik allang geaccepteerd, haha. Ik had ook geen zin om mezelf te pushen en heb vooral genoten van de Ventoux. Het was erg leuk om met deze groep op pad te zijn."

Zonder 'oortjes'

Tijdens de Spelen van 2021 in Tokio kwam Van Vleuten juichend over de streep na de olympische wegwedstrijd. Even waande ze zich olympisch kampioene, maar ze wist niet dat de Oostenrijkse amateur Anna Kiesenhofer al ruim een minuut eerder was gefinisht.

De olympische rit wordt verreden zonder 'oortjes', zonder directe communicatie met de ploegleider.

Getty Annemiek van Vleuten met zilver, links naast winnares Anna Kiesenhofer tijdens de wegwedstrijd wielrennen op de Olympische Spelen.

Maar dat was niet het enige probleem. De Nederlandse ploeg stond die Spelen aan de start met alleen maar topfavorieten. Van Vleuten, Vos, Vollering en Anna van der Breggen. Maar een uitgekiend plan, met duidelijke afspraken, was er niet, zegt Van Vleuten.

"Het is heel zonde dat we destijds geen duidelijke rollen hadden vastgesteld. Daardoor hebben we het goud verloren. De bondscoach (destijds ook Gunnewijk, red.) moet zo'n beslissing maken. Je kunt dat niet aan de rensters overlaten. Zo werkt het gewoon niet."

In eerste instantie zou ik zeggen dat Vos en Wiebes niet allebei mee kunnen. NOS-commentator Roxane Knetemann

Maar wees maar niet bang, zegt Van Vleuten. "Er komt geen herhaling van Tokio. Daar is echt van geleerd. Kijk ook maar naar de voorbije WK's. Toen zijn er steeds heldere afspraken gemaakt van tevoren. Dat heeft goed gewerkt. En dat zal nu ook gebeuren."

De gesprekken voor de Spelen in Parijs zijn al wel gevoerd, denkt Knetemann. "Als je Vos én Wiebes selecteert, goeie sprinters, moeten daar al duidelijke koersplannen op afgestemd zijn, waar de rensters het ook mee eens zijn. Ik kan me voorstellen dat dat best een gek gesprek is. Ze zitten elkaar wel in de weg, he."

'Het zijn professionals'

Normaal gesproken zouden de rensters van de wielerploegen Visma-Lease a Bike en SD Worx tégen elkaar sprinten. Waar Van Vleuten stelt dat Markus, toch de vrouw in vorm getuige haar tweede plaats in de Vuelta, naast de boot valt, twijfelt Knetemann. "In eerste instantie zou ik zeggen dat Vos en Wiebes niet allebei mee kunnen. Maar wie kies je dan? Eigenlijk kun je ze bijna niet thuislaten."

Van Vleuten denkt dat het wel goed komt. "Het zijn professionals, hè. Zij weten ook wel dat het een moeilijke keuze is voor Gunnewijk, dat je je aan de afspraken moet houden. Je kunt niet zomaar je eigen wedstrijdje gaan rijden. Als Vos, Wiebes en Vollering in de laatste ronde van de koers nog bij elkaar zijn, samen met de concurrentie, dan mag Wiebes het afmaken, denk ik. Dan zal Vos, lijkt me, de lead-out doen."

NOS Het hoogteprofiel van de olympische wegrace

Maar de olympische wegrit is geen sinecure. Knetemann vergelijkt de koers, op zondag 4 augustus, een beetje met de Ronde van Vlaanderen: 158 kilometer met negen heuvels erin, waaronder drie keer de pittige kasseiklim van één kilometer in de Parijse wijk Montmartre.

Niet bepaald een koers voor de sprinter pur sang.

Van Vleuten: "Als het echt een lastige, zware wedstrijd wordt, dan kan Vos of Vollering het afmaken. Maar nogmaals, je moet gewoon heel goeie afspraken maken met Wiebes, Vos, Vollering en Van Dijk. En dan ben ik ervan overtuigd dat ze heel goed zullen rijden tijdens de Spelen."