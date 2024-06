Van der Breggen keert in 2025 als profrenster terug in het peloton

Anna van der Breggen stapt weer op de fiets. Vanaf 1 januari 2025 keert de voormalig olympisch en wereldkampioene, 34 jaar inmiddels, als profrenster terug in het peloton. Dat vertellen bronnen aan de NOS.

Van der Breggen zal dat doen bij SD Worx-Protime, het team waarvoor ze al fietste voordat ze een punt achter haar actieve loopbaan zette en waar ze sinds 2022 ploegleider is.

Eind 2021 zei ze nog "heel opgelucht" te zijn met het besluit te stoppen . "Het is oké nu. Het is tijd voor iets nieuws."

Afscheidsjaar Van der Breggen: 'Ik heb heel veel plezier in nieuwe dingen doen'

Van der Breggen won veel in haar loopbaan: onder meer een olympische titel in Rio de Janeiro in 2016, drie wereldtitels, vier keer de Giro d'Italia en liefst zeven keer de Waalse Pijl.