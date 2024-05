Bondscoach Gunnewijk schept duidelijkheid: Wiebes kopvrouw in olympische wegwedstrijd

Wiebes kopvrouw olympische wielerploeg: 'We hebben meerdere ijzers in het vuur'

"Het niveau van de Nederlandse rensters is hoog. Op basis van het parcours hebben we verschillende scenario's uitgewerkt. We hebben gekeken naar het mogelijke koersverloop, de tijdrit en de vaardigheden die ervoor nodig zijn. Daar horen deze vier namen bij."

Gunnewijk denkt dat de ploeg veelzijdig genoeg is om succesvol te zijn op het lastige olympische parcours in Parijs, dat te vergelijken is met de Ronde van Vlaanderen. "Lorena zal de kopvrouw zijn. We hebben meerdere ijzers in het vuur. De concurrentie zal het lastig hebben met deze groep."