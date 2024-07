ANP Esmah Lahlah na haar betoog in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 16:39 Discussie over hoofddoek en vrijheid laait weer op: 'Grondrechten weggezet'

In het eerste belangrijke debat van het nieuwe kabinet telden niet alle Nederlanders mee. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh in reactie op het debat waarin hoofddoeken centraal kwamen te staan. "Dat is een pijnlijke conclusie die ik moet trekken, maar dit gaat alle grenzen over."

In het debat vonden de linkse oppositiepartijen en D66 dat de nieuwe premier Schoof duidelijk afstand moest nemen van recente uitspraken van de PVV-ministers Agema en Faber over hoofddoeken. Ze hebben gezegd dat ze daar geen voorstander van zijn en zouden willen dat vrouwen ze afdoen om de vrijheid te ervaren.

Gisteren bepleitte Schoof ondanks die uitspraken van zijn ministers een minister-president voor álle Nederlanders te zijn, maar vicepremier Agema gooide opnieuw olie op het vuur door tijdens het debat een tweet te sturen over hoofddoeken. Ze zei later spijt te hebben van het bericht, maar verwijderde de tweet niet.

Baldewsingh noemt het in- en intriest wat er gebeurde in het parlement. "Dit is niet alleen discriminatie, dit is het wegzetten van onze grondrechten. We zakken in het hart van de democratie van ondergrens naar ondergrens", meent hij. "Het raakt mij diep in het hart. En het ergste is dat mensen die een hoofddoek dragen en zich keihard inzetten voor de samenleving zich nu afvragen of ze er wel mogen zijn in Nederland."

De hoofddoek, een blijvend gespreksonderwerp Voor de één is de hoofddoek (of de hijab) een symbool van onderdrukking van de vrouw, voor de ander juist een teken van keuzevrijheid. Tegenstanders wijzen op bijvoorbeeld Iran, waar vrouwen die geen hijab dragen dat soms met de dood moeten bekopen. Het is in ieder geval een onderwerp waar ook de politiek niet over uitgepraat raakt. Nieuwsuur maakte eerder een serie reportages over de discussie over wat waarschijnlijk het meest omstreden stuk stof is.

Ook Mona Hegazy is bang om uitgesloten te worden vanwege haar keus om een hoofddoek te dragen. "Ik wil niet buiten de maatschappij geplaatst worden vanwege mijn keus, die niet eens effect heeft op andere mensen", zegt ze. "We moeten het uiteindelijk toch samen doen in deze maatschappij."

"Ik heb nu al best vaak te maken met vervelende opmerkingen, op straat of in de tram. Ik ben er wel een beetje bang voor dat het door deze aandacht meer gaat worden. De regering moet zich focussen op de problemen in de maatschappij, niet op een kleine groep moslimvrouwen met een hijab. "

Hegazy is aangesloten bij S.P.E.A.K., een collectief voor moslima's met en zonder hoofddoek. Ook Chadiedja Buijs is aangesloten, maar zij draagt geen hoofddoek. "Ik denk dat vrijheid betekent dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze willen dragen. Vrouwen met hoofddoek worden weggezet als slachtoffer, maar dat zijn ze zeker niet. Ik denk dat je gemarginaliseerd kan worden door dit soort gedrag binnen de politiek. Daar komt regelrecht islamofobie uit voort."

Mensen reduceren tot één uiterlijk kenmerk kan niet. Esmah Lahlah (GL-PvdA)

Ook Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) zei in het debat dat het haar eigen vrije keuze is om een hoofddoek te dragen. Zij werd in een recent bericht van minister Faber op X neergezet als "PvdA-hoofddoek".

Lahlah stak vrouwen die dezelfde keus maken een hart onder de riem. "Mensen reduceren tot één uiterlijk kenmerk kan niet", blikt ze terug bij Omroep Brabant.

Hoe vervelend de Tilburgse het debat ook vond, ze was ook blij dat ze voor vrouwen met een hoofddoek kon opkomen. "Representatie doet ertoe en ik kan hier, ondanks de uitspraken van onze ministers, laten zien dat je wel degelijk succesvol kan zijn met een hoofddoek. Nu ben ik nog de enige, maar ik hoop op een betere afspiegeling van de samenleving in de Tweede Kamer."

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vond het betoog van Lahlah een opsteker in het verder pijnlijke debat. Volgens Baldewsingh werd het Kamerlid gehumaniseerd door de opmerkingen over de hoofddoek. "Ik vond het een emotioneel moment en erg goed dat ze dit gedaan heeft. Mensen tegenover elkaar zetten helpt Nederland niet verder. Ik hoop echt dat vrouwen met hoofddoek zich door haar toch gezien en gehoord voelden."