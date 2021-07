De meningenstrijd rond de hoofddoek is nog lang niet gestreden

Werkgevers mogen hun personeel blijven verbieden een hoofddoek te dragen, oordeelde het Europese Hof onlangs. De uitspraak geeft wat juridische helderheid, maar op en vooral buiten de werkvloer blijven de meningen over dit religieuze symbool sterk verschillen.

Voor de één is de hoofddoek een symbool van onderdrukking van de vrouw, voor de ander juist een teken van keuzevrijheid. In drie reportages behandelen we de discussie over wat waarschijnlijk het meest omstreden stuk stof is.

Neutraliteit

Een verbod op religieuze symbolen kan gerechtvaardigd zijn, zo oordeelde de rechter, als een werkgever tegenover zijn klanten neutraliteit wenst uit te stralen. Dat kan bijvoorbeeld gelden bij politie en justitie, maar ook daar gaat de discussie over religieuze symbolen door: