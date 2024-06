ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:24 Rijswijkse verkeerscampagne met moslima krijgt racistische reacties

In Rijswijk is al twee dagen ophef over een verkeerscampagne die racistische reacties krijgt. Een inwoner van de gemeente, een moslima met een hoofddoek, die op een campagneposter staat, heeft een stroom aan racistische opmerkingen en doodswensen gekregen.

De gemeente Rijswijk heeft besloten aangifte te doen. Ook de fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer is er verontwaardigd over en gaat Kamervragen stellen. "Ik ben hier echt helemaal klaar mee", zegt Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle. "Ik ben het echt spuugzat dat mensen die te goeder trouw een bijdrage leveren aan de samenleving alleen maar aangevallen worden omdat ze toevallig een hoofddoek dragen."

"De minister moet dit afkeuren", meent Van Baarle. Daarnaast moet de minister er volgens hem voor zorgen dat daders van de racistische uitingen zo snel mogelijk worden vervolgd en bestraft. "Er is geen plek voor discriminatie en racisme in onze samenleving."

Aangifte komt

De verantwoordelijk wethouder voor de campagne in Rijswijk wil ook iets doen tegen het racisme. "Je kunt zeggen dat je dit soort anonieme opmerkingen beter kunt negeren omdat je de daders anders alleen maar beloont met aandacht, maar dit grootschalige racisme mag je niet negeren", vindt wethouder Armand van de Laar.

Zo schreef iemand op X 'gas erop' bij de foto van de vrouw. "Dit is online geweld en daar kunnen wij ons niet hard genoeg tegen uitspreken. Het is walgelijk gedrag en mag niet normaal worden gevonden. Dit hoort er niet bij."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de aangifte in de maak is. "We zijn nog informatie aan het verzamelen van hoe te handelen, maar het komt eraan."

Bekend gezicht

De vrouw op de poster is een Rijswijkse inwoonster, die volgens de gemeente als vrijwilliger bij een welzijnsorganisatie een bekend en gewaardeerd gezicht is in de stad. "Zij zet zich al jaren op verschillende manieren in voor kinderen en jongeren uit achterstandswijken."

Omroep West sprak de vrouw, Moeslima genaamd. In eerste instantie kreeg ze de reacties zelf niet mee. "Maar toen het mij werd doorgestuurd, was ik geschrokken en teleurgesteld in alle berichten die ik kreeg." Ze toont zich strijdbaar bij de omroep. "Er moet opgestaan worden tegen discriminatie, ik blijf als Rijswijks gezicht graag een van de boegbeelden van de verkeersveiligheidscampagne."

Waar is de helm?

De verkeersveiligheidscampagne van Rijswijk kwam kort na de lancering vorig weekend ook al in het nieuws. Toen maakten Veilig Verkeer Nederland en een club van artsen zich boos over de foto van een meisje dat op een poster geen helm draagt op de fiets.

Ook fractievoorzitter Ger Kruger van Beter voor Rijswijk liet zich bij Omroep West uit over de kwestie. "Dit is gewoon amateuristisch, klungelwerk. Dat ze geen helm op heeft, geeft het slechte voorbeeld, juist omdat allerlei instanties oproepen zo'n ding te dragen."