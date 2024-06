ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Discriminatie moslima op arbeidsmarkt is 'alledaags', vooral bij dragen hoofddoek

Discriminatie op de arbeidsmarkt is voor veel moslima's "een alledaagse ervaring" die "in alle fasen van het arbeidsproces" voorkomt. En nog meer als ze een hoofddoek dragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, dat is uitgevoerd in opdracht van demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Ze schrijft daarover in een brief aan de Tweede Kamer. De onderzoekers geven aan dat moslima's met een hoofddoek, in vergelijking met andere groepen vrouwen, bij sollicitaties 2 tot 7 keer minder positieve reacties (zoals een uitnodiging) krijgen.

Bij vrouwen met een Turks-Nederlandse achtergrond die een hoofddoek dragen heeft 43 procent ooit met discriminatie op een stageplek of op het werk te maken gehad. Dat was bij vrouwen zonder hoofddoek 38 procent.

Voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen met een hoofddoek gaat het om 37 procent (zonder hoofddoek 29 procent). Van Gennip schrijft dat dit soort discriminatie in alle sectoren voorkomt, maar "vaker en explicieter" in de detailhandel, de economische en commerciële sector en bij beroepen waarvoor klantcontacten vereist zijn.

Volgens de minister kwam in eerdere studies al naar voren dat discriminatie veelvuldig ervaren wordt bij werving en selectie. Het onderzoek van de Radboud Universiteit bevestigt het beeld, zegt Van Gennip. Dan gaat het om "verwachtingen op basis van zowel etnische als gendervooroordelen, zoals een slecht werkethos of veel zorgtaken in de privésfeer."

Ook wordt er meer duidelijk over hoe vrouwen met een moslimachtergrond discriminatie op de werkvloer ervaren. "Dit uit zich voornamelijk in de vorm van microagressies: een subtiele, vaak niet heel openlijke vorm van ongewenst gedrag die voor mensen die het niet betreft meestal minder duidelijk zichtbaar is dan voor de moslima's in kwestie", klinkt het.

Wetsvoorstel verworpen

Van Gennip meldt dat ze de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR ) gaat vragen om met werkgevers uit de sectoren in gesprek te gaan. Dan moet worden gekeken wat er gedaan kan worden aan stigmatisering en het verhuld agressieve gedrag op de werkvloer.

De minister betreurt het verder dat het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' in maart is verworpen door de Eerste Kamer. "Daarmee zou een wettelijke basis zijn gelegd voor handhaving op het hebben van een werkwijze voor het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie", aldus de minister.

De fracties die tegenstemden waren BBB, VVD, JA21, PVV, FvD, 50Plus, en SGP.