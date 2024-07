NOS Voetbal • vandaag, 16:30 Miedema koos heel bewust voor Engeland: 'Hier vrijheid om weer mezelf te worden'

1:52 Miedema kiest voor geluk bij Manchester City: 'Geld heeft geen rol gespeeld'

De laatste twee jaar waren door heftige blessures niet de leukste jaren van Vivianne Miedema, maar met haar transfer naar Manchester City ziet de toekomst er voor haar positief uit. "Ik heb hier de vrijheid om weer mezelf te worden", vertelt ze tegenover de NOS.

De Nederlands topscorer aller tijden (95 goals) beantwoordt met een glimlach op haar gezicht vragen over haar transfer. Vrijdagmorgen maakte ze bekend dat ze, na haar vertrek bij Arsenal, aan de slag gaat bij de nummer twee van Engeland van het vorige seizoen.

"Ik heb verschillende competities overwogen, maar er waren twee dingen belangrijk voor mij: de manier van spelen van de club en het feit dat ik ook buiten het veld zo 'happy' mogelijk ben. City tikte de meeste 'boxen' aan. Ik heb de beslissing op mijn gevoel genomen."

Na jaren revalideren en een zoektocht naar haar oude vorm op het veld, ziet Miedema haar stap naar Manchester City als een nieuwe start. "Absoluut. Er gaat nu een streep onder al het negatieve van de laatste twee jaar."

De voormalig speelster van Arsenal wil laten zien dat ze het voetballen nog niet verleerd is. "Ik ben niet teruggekomen op de manier waarop ik had gewild, maar ik heb in mijn hele carrière genoeg laten zien en ook mijn doelpunten gemaakt. Dat heeft mij ook geholpen in deze situatie. Nu bij Manchester City krijg ik de vrijheid om weer mezelf te worden."

Roord en Casparij

Miedema vertrouwt erop dat de Engelse club, die in de Champions League uitkomt, haar daarbij gaat helpen. Gesprekken met landgenote Jill Roord, die al bij Manchester City speelt, overtuigden haar daarvan.

"Ik ken Jill al van kleins af aan. Als je kijkt naar onze speelstijl en hoe we over voetbal denken, dan is dat bij ons hetzelfde. Als zij zich daar makkelijk kan aanpassen en het naar haar zin heeft, dan helpt dat ook absoluut in mijn keuze."

AFP Roord en Miedema vieren een treffer op het WK van 2019

Ook Kerstin Casparij, ploeggenote bij het Nederlands elftal, overtuigde Miedema om in Manchester te komen spelen. "Zij gaven mij echt een goed gevoel bij de club."

Grootste contract ooit? 'Mag niet klagen'

Naast het goede gevoel, zal Miedema ongetwijfeld ook goed betaald worden. Ze was transfervrij en volgens de Engelse journalist Tom Gary van The Telegraph zou ze weleens het grootste contract ooit in het vrouwenvoetbal kunnen tekenen bij Manchester City.

"Of dat klopt? Ik mag niet klagen, maar als ik voor het geld had gekozen, dan waren er andere opties dan alleen Engeland. Ik zit nu niet op het moment in mijn carrière dat geld een rol heeft gespeeld. Maar hoe dan ook komt er voor mij wel druk bij kijken, want Miedema is gewoon een grote voetbalnaam."

Vooralsnog betekent dit contract dat Feyenoord nog even moet wachten op de topspits. "Ja, ik heb altijd gezegd dat het heel mooi zou zijn als ik mag afsluiten bij Feyenoord, maar zover is het nog niet. Ik wil bij City mooie dingen meemaken en wie weet sta ik ooit nog in Rotterdam op het veld."