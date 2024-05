ProShots Vivianne Miedema heeft weer eens gescoord voor Arsenal

NOS Voetbal • vandaag, 06:29 Miedema naar Manchester City? 'Veel andere clubs kunnen haar niet betalen'

Het huwelijk leek voor eeuwig, maar toch komt er een einde aan. Vivianne Miedema maakte maandag bekend dat ze na zeven jaar vertrekt bij Arsenal. Nieuws dat insloeg als een bom. "Dit is een big decision van de club", zegt Tom Garry, die het Engelse vrouwenvoetbal op de voet volgt voor The Telegraph.

Voormalig international Kika van Es was evenzeer verrast door het nieuws. Ze vindt de keuze van haar voormalig ploeggenoot bij Oranje heel dapper. "Vivianne zit er al zeven jaar en zat er goed op haar plek. Ze is echt een icoon voor de club geworden", vindt Van Es.

"Ze had zich helemaal gesetteld in Londen. Ze was daar al toen er nog weinig successen waren. Met een vaste kern zit ze daar al jaren, dus het zal voor haar zeker geen makkelijke keuze zijn geweest. Het voelt toch als een soort familie die je achterlaat. Je deelt alles."

Eigen keuze?

Garry noemt Miedema de beste die hij ooit heeft gezien op de Engelse velden. Voor de fans van Arsenal is haar vertrek een bittere pil. "Zij zijn heel verdrietig over haar vertrek. Ze is de topscorer aller tijden en een legende."

Een reden voor het vertrek van de 27-jarige Miedema is officieel niet gegeven. De BBC meldt dat het de beslissing van Arsenal is om het contract niet te verlengen. Ook Garry heeft het vermoeden dat Arsenal de samenwerking heeft verbroken.

Orange Pictures Miedema bij de uitreiking van de Gouden Bal in 2022

Van Es vindt het moeilijk om die lezing te geloven. "Ik kan me niet voorstellen dat Arsenal haar niet wil hebben, ook niet na een lange blessure. Dus denk ik echt dat het haar eigen keuze is."

Garry gelooft niet dat het recente blessureleed van de spits de reden is dat de club niet met haar verder wil. "Het gaat een drukke transferzomer worden en ik denk dat Arsenal wil vernieuwen. Ze is een van de duurste spelers en misschien wil de club ook wel anders gaan spelen."

Geruchten over City

Het vertrek van Miedema biedt ook nieuwe kansen, ziet Van Es. "Ze zit nu op de leeftijd dat ze misschien een stap kan maken naar een club die standaard meedoet aan de Champions League."

ProShots Kika van Es (uiterst links) juicht met Vivianne Miedema (tweede van rechts)

Daarnaast kan het verfrissend werken, denkt de oud-speelster van PSV, Twente en Everton. "Ik heb na mijn blessure ook gekozen om naar een andere club te gaan. Het biedt nieuwe kansen. Je moet je weer bewijzen. Je gaat weer andere dingen leren..."

In de Engelse media wordt Miedema in verband gebracht met Manchester City, de huidige koploper van de Super League. "City is al zeker van deelname aan de Champions League komend jaar en kan nog wel een doelpuntenmaker gebruiken. En ze kunnen haar betalen", zegt Garry.

Hoogste contract ooit?

De Engelse voetbalkenner denkt dat er geen andere optie is voor Miedema, dan spelen bij een van de beste clubs in Europa. "Naast Manchester City denk ik dan aan Lyon, Chelsea of Barcelona. Veel andere clubs zullen haar niet kunnen betalen."

Miedema is namelijk transfervrij en dat zal haar geen windeieren leggen, voorspelt Garry. "Het merk Miedema is enorm aantrekkelijk en dan kan je haar ook nog binnenhalen zonder transfersom. Misschien tekent ze wel het hoogste contract ooit in het vrouwenvoetbal."