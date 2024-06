NOS Voetbal • vandaag, 20:26 Miedema praat met meerdere clubs: 'Wil graag ergens opnieuw beginnen'

Vivianne Miedema heeft na haar vertrek bij Arsenal nog geen nieuwe club gevonden. Bij een trainingsstage van het Nederlands elftal in Zeist laat ze weten dat een Amerikaanse club interesse heeft getoond, maar dat het voor de hand ligt dat ze in Europa blijft.

"Ik wil naar een club die hopelijk Champions League gaat spelen. Dat lijkt me logisch, ik ga geen stap terug doen", aldus de 27-jarige spits, die zich met Oranje voorbereidt op de EK-kwalificatieduels met Italië en Noorwegen in juli.

Of het Manchester City wordt, waar Engelse media over speculeren, wil ze niet zeggen. "Ik ben met clubs zowel in Engeland als in het buitenland in gesprek."

Pittige tijd

Miedema - topscorer aller tijden van Oranje - heeft een pittige tijd achter de rug. Ze kampte de laatste twee seizoenen bij Arsenal met blessures, waardoor ze weinig in actie kwam voor de Londense club. Het contract werd na zeven jaar beëindigd.

AFP Vivianne Miedema krijgt applaus van haar teamgenoten na haar laatste wedstrijd voor Arsenal

Miedema speelde 172 wedstrijden in het Arsenal-shirt en was daarin 125 keer trefzeker. In haar laatste wedstrijd voor de club viel ze na rust in en scoorde ze op aangeven van haar partner Beth Mead. Een "droomscenario" noemt ze dit, maar ook "emotioneel".

"Mentaal en fysiek is het heel moeilijk geweest. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig, ik wil heel graag ergens opnieuw beginnen."

Frisse start

Miedema nam dan ook de tijd om zich op te laden. Ze ging vorige week op vakantie naar Griekenland, waar het zo heet was dat ze de meeste tijd op de hotelkamer met airconditioning doorbracht.

Ze klaagt niet, ze was blij met die break. Periode afsluiten en weer door. "Het is tijd voor een nieuwe, frisse start."

ANP Bondscoach Andries Jonker in onderonsje met Vivianne Miedema vandaag bij de training

Wat doet bondscoach Andries Jonker eigenlijk nu al met de dames in Zeist? Er wordt doorgetraind, ook al kwalificeerde Nederland zich niet voor de Olympische Spelen. Pas op 12 en 16 juli staan de eerstvolgende wedstrijden op het programma, in de EK-kwalificatie tegen Italië en Noorwegen.

Miedema begrijpt de keuze van de bondscoach. "Je kan niet vier of vijf weken thuis gaan zitten, vier dagen trainen en verwachten dat we tegen Italië en Noorwegen punten binnenhalen en iedereen fit houden", zegt ze.

Topjaren

Ze is blij om weer bij Oranje te zijn, al voelt het ook gek. "Het is even wennen, een hele andere groep natuurlijk. Ik had mijn vakantie nodig, maar ik ben heel excited om nu weer te kunnen beginnen. Ik voel me goed. Natuurlijk moet ik weer toewerken naar wedstrijdfitness. Maar ik sta er beter voor dan ik de afgelopen maanden heb gedaan."

Oranje gaat daar hopelijk van profiteren in de kwalificatie voor het EK in 2025. En haar nieuwe club? Die wordt vanzelf bekend. "Ik ben 27, als het goed is ga ik in mijn topjaren komen."

