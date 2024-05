ANP Miedema scoort

Miedema scoort in haar laatste wedstrijd voor Arsenal, Brugts wint Spaanse beker

Vivianne Miedema heeft in haar laatste wedstrijd voor Arsenal een doelpunt gemaakt. Daarmee droeg ze bij aan een 5-0 zege op Brighton and Hove Albion.

Afgelopen maandag werd bekend dat Miedema na dit seizoen afscheid neemt van Arsenal. De spits van het Nederlands elftal begon haar laatste wedstrijd bij de Londense club op de bank, maar viel in 62ste minuut in.

Twee minuten later schoot Miedema op aangeven van haar partner Beth Mead de 4-0 binnen. Kort voor tijd leverde Miedema nog de assist voor de 5-0.

Miedema verruilde in de zomer van 2017 Bayern München voor Arsenal en kende daar de beste jaren uit haar loopbaan tot dusver. Ze werd in 2019 kampioen van Engeland. Miedema speelde 172 wedstrijden in het Arsenal-shirt en was daarin 125 keer trefzeker.

De topscorer aller tijden van Oranje kampte de laatste twee seizoenen met blessures, waardoor ze weinig in actie kwam voor The Gunners. Na de wedstrijd kreeg ze van de staf en haar medespelers een staande ovatie.

Miedema had eerder deze week lovende woorden over voor haar club. "Het spelen in het Emirates Stadium is iets waar ik als klein meisje al van droomde. Ik heb nooit veel gegeven om persoonlijke prestaties, maar om de club te kunnen helpen en te scoren in het shirt van Arsenal is iets waar ik heel trots op ben."

"Ik heb het geluk gehad dat ik altijd ben gesteund door mijn teamgenoten en vrienden. Het was een eer om te spelen met zoveel getalenteerde spelers en mede-Nederlanders", verwijst ze naar landgenoten Victoria Pelova, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen en Sari van Veenendaal, met wie ze bij Arsenal speelde.

Brugts wint Spaanse beker

Oranje-international Esmee Brugts heeft met FC Barcelona het nationale bekertoernooi gewonnen. De Catalaanse ploeg was zaterdag in de finale met liefst 8-0 te sterk voor Real Sociedad.

Brugts speelde geen grote rol in de ruime zege. De 20-jarige aanvalster begon op de bank en kwam in de 68ste minuut in het veld voor Caroline Graham Hansen, die tweemaal had gescoord.

Pro Shots De speelsters van FC Barcelona vieren de bekerwinst

In Engeland kroonde Aniek Nouwen zich met Chelsea tot landskampioen. Haar ploeg won zaterdag op de laatste speeldag met 6-0 bij Manchester United.

Zelf speelde Nouwen niet mee. De 25-jarige verdediger liep eind vorig jaar een kruisbandblessure op en is daardoor langdurig uit de roulatie. Voor haar blessure kwam ze al weinig in actie voor de ploeg uit Londen.

Door de ruime zege eindigt Chelsea op basis van doelsaldo bovenaan in de Women's Super League. Nummer twee Manchester City (waar Kerstin Casparij en Jill Roord onder contract staan) eindigt ook met 55 punten, maar heeft een slechter doelsaldo.