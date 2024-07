NOS Sport • vandaag, 23:18 Van den Hoogenband vindt inspiratie voor Spelen bij Oranje: 'Ronald, doe je best'

Pieter van den Hoogenband heeft grote ambities met zijn olympische ploeg. Hij wil bij de tien beste landen ter wereld eindigen, zo vertelt hij 22 dagen voor het begin van de Olympische Spelen in Parijs.

Een jaar geleden noemde de chef de mission de zogeheten 'toptienambitie', het verwezenlijken van een plek bij de beste tien landen van de wereld, niet langer het ultieme streven. "Het gaat straks om de verhalen, niet om de medailles", zei hij destijds.

Over hoeveel medailles Nederland gaat winnen, doet hij geen uitspraken. "Dat weten we aan het einde van de rit. We kijken ernaar uit dat we los kunnen."

Oranje

Van den Hoogenband zegt op het gebied van verhalen inspiratie te vinden bij Oranje op het EK, dat zich na het verlies van Oostenrijk met 3-0 herpakte tegen Roemenië. "Hier zie je ook weer de kracht van samenwerking, iedere topprestatie is teamwork", aldus de drievoudig olympisch zwemkampioen.

Hij hoopt dat Nederland zo lang mogelijk in het toernooi blijft. Als ze de finale halen op 14 juli, is het daarna nog maar twaalf dagen tot de Spelen beginnen. "Ronald, doe je best."

Voor de paralympische ploeg is het geen 22 maar 55 dagen wachten tot de start. Esther Vergeer hoopt dat de tribunes vol met Oranjefans voor de Paralympische Spelen zullen zitten. "Ik hoorde dat er wereldwijd al een miljoen tickets zijn verkocht."

3:20 Vergeer wil paralympische vijver groter: 'Zoeken in revalidatiecentra en ziekenhuizen'

De voormalig rolstoeltennisster, goed voor 7 olympische titels en 42 grandslamzeges in het enkel- en dubbelspel, roemt het hoge niveau van de ploeg. "Tussen de top-5 en top-10 moeten we wel uitkomen."

Haar ploeg bestaat inderdaad uit topsporters die aantonen de absolute top te zijn. Zoals paralympisch atlete Fleur Jong, die afgelopen week een nieuw wereldrecord op haar naam zette bij de NK atletiek. Of Jetze Plat, die razendsnel is op zijn handbike en bij de vorige Spelen in Tokio drie paralympische titels veroverde.

Hoop en zorgen

Toch is Vergeers ambitie om meer paralympische topsporters aan te trekken. "Ik zou graag de vijver groter willen hebben. We zoeken al in revalidatiecentra, zoeken al in ziekenhuizen. Ik hoop dat de Spelen een boost geven aan de nieuwe generatie."

Ze maakt zich veel zorgen om aangekondigde bezuinigingen van het kabinet. Door een verhoging van de kansspelbelasting daalt de afdracht van de loterijen aan de sportsector naar verwachting met 12,5 miljoen ten opzichte van 2023.

2:32 Vergeer over zorgen bezuinigingen: 'Sport gaat een zware knauw krijgen'

"Ik vind dit heel zorgelijk. Sport voor mensen met een beperking is enorm belangrijk in persoonlijke ontwikkeling, mentale weerbaarheid. Het is zo veel meer dan even lid worden van een clubje, het is je onderdeel voelen van de maatschappij. Het is een zware knauw die we te verwerken gaan krijgen."

Ze is ervan overtuigd dat goede prestaties in Parijs gaan helpen. "Wat sport allemaal losmaakt, waartoe het je in staat stelt..." De Olympische en Paralympische Spelen kunnen een spiegel zijn voor het kabinet. "Ik hoop dat we na afloop de mooiheid van sport gaan zien en dat we er weer volop in gaan investeren."