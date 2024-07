NOS

NOS Sport • vandaag, 15:16 Bol bewondert nieuw wereldrecord McLaughlin-Levrone: 'Inspireert mij ook'

"Heel bijzonder", noemt Femke Bol het nieuwe wereldrecord van Sydney McLaughlin-Levrone. Bol is onder de indruk van de tijd waarin haar Amerikaanse concurrente de 400 meter horden aflegde op het Amerikaanse olympisch kwalificatietoernooi: 50,65 seconden, 0,03 sneller dan de oude mijlpaal.

"Het was al een superbizar wereldrecord dat er stond, echt een heel 'harde' tijd. En nu heeft ze het weer gedaan", zegt Bol. "Natuurlijk kijk ik daar met bewondering naar. Het is heel mooi om te zien hoe ze dat loopt. Ik denk dat iedereen die de 400 meter horden loopt daarvan droomt."

1:52 Bol over wereldrecord McLaughlin-Levone: 'Motiveert en inspireert mij ook'

Dat haar Amerikaanse leeftijdsgenote (24) voor de vijfde keer een nieuw wereldrecord noteert op de 400 meter horden, wil Bol aangrijpen om zelf ook nog sneller te worden. Haar beste tijd, het Europees record, staat op 51,45.

"Het motiveert en inspireert mij ook als iemand die zó hard loopt, nog steeds harder kan. Dan geloof ik zelf ook wat makkelijker dat ik nog harder kan."

Op de baan zagen Bol en McLaughlin-Levrone elkaar al jaren niet meer. Over een maand komt het, hoogstwaarschijnlijk, weer tot een duel op de Spelen. De laatste keer dat Bol niet won op haar favoriete onderdeel, was toen de Amerikaanse in juli 2022 wereldkampioen werd in Eugene.

Beiden al jaren ongeslagen

Daarna volgde een ongekende zegereeks van Bol, met twee Europese titels (2022 en 2024) en een wereldtitel (2023). Van McLaughlin-Levrone werd een tijdje minder vernomen. Blessures hielden haar tijdelijk aan de kant en ze beproefde haar snelheid op de vlakke 400 meter.

Reuters/Kirby Lee-USA Today Sports Sydney McLaughlin-Levrone

Met haar verse wereldrecord op de 400 meter horden heeft McLaughlin-Levrone duidelijk gemaakt wie straks de topfavoriet is op de Olympische Spelen. Bol weet wat haar te doen staat om mee te kunnen met titelverdedigster.

"Ik wil daar op mijn allerbest ooit zijn", zegt Bol bij de presentatie van de Nederlandse atletiekafvaardiging voor Parijs. "Ik hoop me daar met haar te kunnen meten. Het laat zien dat zij in topvorm is, dus dat ik echt alles op alles moet zetten om mijn beste race te lopen."

Iemand die sneller is dan Bol

Ook Laurent Meuwly, coach van Bol en diverse andere Nederlandse atleten, kijkt al uit naar de hordenfinale in Parijs. "Ik denk dat Sydney heel snel zal openen in Parijs", schat Meuwly de concurrentie van zijn pupil in.

"Het doel voor Femke zal zijn om zo dicht bij Sydney als mogelijk te blijven tot het laatste rechte stuk. Het wordt heel interessant, want Femke is al twee jaar niet geconfronteerd met iemand die sneller is."