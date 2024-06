Getty Vreugde bij Femke Bol

NOS Sport • vandaag, 21:37 Bol en Visser voorzichtig enthousiast over nieuwe atletiekcompetitie: 'Mooi initiatief'

Sprintlegende Michael Johnson lanceert een nieuwe atletiekcompetitie: Grand Slam Track. "Een mooi initiatief", vindt Femke Bol. "Mooi dat er wordt gekeken hoe je de sport verder kan laten groeien." Dat beaamt Nadine Visser. "Ook dat er wordt nagedacht hoe atleten meer kunnen verdienen."

Johnsons plan is dat vier keer per jaar bijna 100 van de allerbeste atleten bijeen komen om te strijden om ruim 12 miljoen dollar aan prijzengeld.

Hij bedacht de competitie om de atletiek nog aantrekkelijker te maken. Als de allerbesten tegen elkaar uitkomen en er veel geld te verdienen is, heeft het volgens hem aantrekkingskracht voor media en publiek.

"Ik denk dat Diamond Leagues daar ook voor bedoeld zijn, dat de toppers tegen elkaar te zien zijn", zegt Bol nuchter.

McLaughlin-Levrone

Een van de eerste atleten die zich hier contractueel aan verbindt, is al binnen: hordeloopster Sydney McLaughlin-Levrone. Voor Bol is McLaughlin-Levrone, de regerend wereldkampioene op de 400 meter horden, een grote concurrent.

AFP Sydney McLaughlin-Levrone, de grote concurrent van Femke Bol op de 400 meter horden

De Amerikaanse veroverde olympisch goud in Tokio, de wereldtitel in 2022 en verdween daarna een tijd van het toneel vanwege een knieblessure. Onlangs keerde McLaughlin-Levrone weer terug op de atletiekbaan.

"Ik vind heel leuk dat ze ja heeft gezegd tegen zoveel races. Als ze meer wedstrijden loopt, zijn er meer kansen dat we tegen elkaar uitkomen."

Diamond League

Heeft Bol zelf interesse om aan de nieuwe competitie mee te doen? "Ik snap er nog niet alles van en ben benieuwd hoe dit daadwerkelijk gaat zijn. Waar je bij de Diamond League telkens een race loopt en punten verzamelt, is het daar twee races in drie dagen wat ik persoonlijk best veel vind."

Sla de carrousel over Pro Shots Nadine Visser op het WK atletiek in 2023

Pro Shots Femke Bol prolongeerde op 11 juni haarEuropese titel 400 meter horden

Uiteindelijk moet het ook passen in haar schema, vindt ze. "Het is niet zo makkelijk om te plannen en ook nog in Amerika", zegt Bol. Visser is het daarmee eens. "Best wel pittig, ook het reizen naar andere continenten."

De Grand Slam Track gaat in april 2025 van start met één evenement in Los Angeles, de thuisbasis van de Olympische Spelen van 2028, één in een andere Amerikaanse stad en nog twee in het buitenland.