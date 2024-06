Reuters Femke Bol en Cathelijn Peeters

NOS Sport • vandaag, 21:22 Oppermachtige Bol prolongeert Europese titel 400 meter horden, Peeters pakt brons

Femke Bol heeft haar Europese titel op de 400 meter horden met overmacht geprolongeerd. De 24-jarige atlete was dinsdagavond een maatje te groot voor de concurrentie in de finale in Rome. Bol, ook wereldkampioene op de discipline, won in 52,49 seconden. Niemand was dit seizoen sneller.

Cathelijn Peeters (27) maakte het Nederlandse feest compleet. Ze snelde naar brons in 54,37. Het is haar eerste individuele medaille op een groot titeltoernooi.

Het is het tweede goud voor Nederland in Rome na kogelstootster Jessica Schilder.

Dat Bol in Europa op eenzame hoogte staat op de 400 meter horden is niets nieuws. Dat is al jaren zo. Van de atletes die dinsdagavond de Nederlandse vergezelden in de finale was landgenote Cathelijn Peeters dit seizoen de atlete in Europa die haar qua tijd het dichtst benaderde dit seizoen.

Bol liep in de aanloop naar de Europese titelstrijd welgeteld één race op de 400 meter horden. Ruim een week geleden was ze de sterkste in Stockholm met een voor haar matige tijd: 53,07. De beste tijd van Peeters van dit jaar staat op 54,31.

Koningin van EK

Kijkend naar de tegenstand had Bol niet veel te zoeken in Rome. Twee jaar geleden was ze de koningin van de EK met drie gouden medailles. Dat was in Stadio Olimpico ook mogelijk geweest als de gemengde estafette op de 4x400 meter op de openingsdag niet opzichtig had gefaald.

Startloper Liemarvin Bonevacia en Lieke Klaver, beiden maandagavond goed voor brons op de 400 meter, begonnen de EK met een moeizaam rondje in de strijd om de medailles. Bol moest daarna als slotloopster zo veel terrein goedmaken, dat dat zelfs voor haar een onmogelijke opgave bleek. Bol kwam nog wel dichtbij, maar meer dan brons zat er niet in. Bol zat er niet mee, hoewel ze wel toegaf dat ze niet voor brons was gekomen.

Reuters Femke Bol

Sinds de Spelen van Tokio in 2021 staat haar doel voor 2024 vast: olympisch goud in Parijs op de 400 meter horden en er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat er aan de andere kant van de oceaan een Amerikaanse rondloopt die de afgelopen jaren op de door Bol geliefde discipline sneller was, doet niets aan haar plannen af.

Concurrente Sidney McLaughlin-Levrone

Bol wil in Parijs iedereen verslaan, dus ook Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse veroverde olympisch goud in Tokio, de wereldtitel in 2022 en verdween daarna een tijd van het toneel. Ze had last van een knieblessure, waardoor ze de WK vorig jaar in Boedapest miste. Het gaf Bol de kans daar te excelleren. Na een lange pauze keerde McLaughlin onlangs weer terug op de atletiekbaan.

Inmiddels heeft de Amerikaanse weer goede tijden op de 400 meter (48,75) en 400 meter horden (52,70) achter haar naam staan dit seizoen. En haar coach Bobby Kersee liet weten dat McLaughlin in Parijs zal kiezen voor de 400 meter horden. Wereldkampioene Bol, die vorig jaar in de WK-finale geen last had van de ontbrekende Amerikaanse, weet dus waar ze aan toe is.

ANP Femke Bol en Cathelijn Peeters omhelzen elkaar

De twee keer dat Bol tegen McLaughlin aantrad (olympische finale Tokio in 2021 en de WK-finale in Eugene een jaar later), was het gat tussen beiden groot. In Amerikaans voordeel.

Maar Bol is niet bang voor een nieuw duel. Ze is onder Laurent Meuwly gegroeid, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een ander pasritme en hoopt daardoor in Parijs zo goed te zijn dat ze McLaughlin naar de kroon kan steken. In Rome wilde ze gewoon een goede race lopen. Na de halve finales was ze tevreden over het verloop van haar race. Na de finale was ze nog blijer.

"Ik gebruik deze races om beter te zijn op de Olympische Spelen. Ik heb hier een goed pasritme kunnen lopen. En dit went nooit. Bovenaan eindigen blijft bijzonder. En met Cathelijn op drie, maakt het nog specialer", zei Bol over haar goud.

Leerschool

Op weg naar Parijs was het ook weer een bevestiging dat de vorm groeiende is. "Ik was in vorm, maar niet in een supervorm. Dat vond ik best moeilijk, maar dit is weer een leerschool geweest", aldus Bol.

Achter haar ontspon zich een spannend duel om de overige medailles. Peeters heeft de laatste jaren flinke progressie gemaakt, arriveerde als nummer twee van de Europese ranglijst van dit jaar in Rome en ging voor een medaille. Het werd een duel met Louise Maraval uit Frankrijk om zilver.

Zenuwachtig

De 27-jarige atlete lag even tweede, zag Maraval passeren, maar hield stand op de derde plaats. "Ik vond de finale halen al bizar. Ik was zo zenuwachtig. Een individuele medaille had ik nooit durven dromen. Ik wilde dit zo graag. Dit was mijn kans op een individuele medaille. Dan maakt zilver of brons niet uit", sloot Peeters jubelend af.