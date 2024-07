Griekenland evacueert bewoners en toeristen op Kos en Chios om branden

De branden op Kos woeden in de omgeving van Kardamena, aan de zuidkust van het populaire vakantie-eiland. De brand brak maandag aan het eind van de ochtend uit. Zeker honderd brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de brand, meldt de Griekse publieke omroep ERT. Ook vanuit het nabijgelegen Rhodos is hulp onderweg. Een blusvliegtuig zal bij zonsopkomst weer de lucht ingaan.

A stadium where those evacuated are staying safe. 📸 UGC #Kos, Greece https://t.co/FGt66ySzmg https://t.co/9Ov321OdNq

Reisorganisatie TUI laat weten dat op Kos weinig Nederlanders verblijven in de getroffen regio Kardamena. De meesten vieren hun vakantie in de omgeving van de stad Kos, aldus woordvoerder Petra Kok. TUI heeft maandag ruim dertig reizigers die wel naar Kardamena zouden gaan laten weten dat zij vandaag niet zullen vertrekken. "We doen ons uiterste best om voor hen een alternatief te vinden zodat ze alsnog op vakantie kunnen", zegt Kok.