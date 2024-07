ANP Halsema tijdens haar toespraak in het Oosterpark vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 17:08 Burgemeester Halsema bij slavernijherdenking: 'Niet wegkijken'

"Een land dat maar de helft van zijn geschiedenis wil kennen is een gemankeerd land." Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in haar toespraak vandaag op de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

"Wij kunnen niet trots zijn als we tegelijkertijd wegkijken. Liefde voor ons land betekent ook dat we onze geschiedenis werkelijk kennen", zei Halsema. "Het betekent rechtvaardig met ons verleden omgaan en vooral met al die mensen die de littekens van de geschiedenis voelen branden."

Blik geopend

De nationale herdenking in het Amsterdamse Oosterpark werd bijgewoond door enkele honderden mensen, onder wie tien leden van het demissionaire kabinet Rutte IV. Rutte was op zijn laatste werkdag een van de mensen die een krans legden. Morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield namens het kabinet een toespraak. Vorig jaar was het 160 jaar geleden dat Nederland een wet aannam die de afschaffing van de slavernij regelde. Vanwege deze mijlpaal werd het afgelopen jaar uitgeroepen tot Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Dijkgraaf zei dat hij als coördinerend minister van het herdenkingsjaar veel gesprekken heeft gevoerd. "De gesprekken hebben mijn blik geopend. Ik dacht het wel ongeveer te weten, maar ik moest leren hoe eenzijdig mijn kennis was, hoe benauwd mijn eigen bubbel."

'Zeer spijtig'

Dijkgraaf zei geleerd te hebben "hoe diepgeworteld en wijdvertakt" racisme en discriminatie zijn. "En hoeveel ongelijkheid daar nog uit voortvloeit, iedere dag weer. De gesprekken waren vaak pijnlijk, maar altijd waardevol. Ze leerde me dat de weg vooruit voor iedereen op een andere manier moeilijk is."

Opvallende afwezige was Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV. Bosma zou namens de Tweede Kamer een krans leggen, maar voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) trok deze week na een gesprek met Bosma de uitnodiging aan hem in. Er kwam geen vervanger voor Bosma naar de herdenking.

Nooitmeer ging daar in haar eigen toespraak nog op in. Ze zei het "zeer spijtig" te vinden dat door de afwezigheid van Bosma de Tweede Kamer niet formeel vertegenwoordigd was.

Bosma sprak in het verleden van "slavernijgedram", "anti-blank racisme", en "propaganda en indoctrinatie" ten aanzien van het slavernijverleden. Nooitmeer wilde dat Bosma reflectie zou tonen over zijn uitspraken en excuses zou maken, alvorens bij de herdenking aanwezig te zijn. Bosma deed dat niet.

Keti Koti-festival

"De aanloop naar deze herdenking was op zijn zachtst gezegd onrustig en ongemakkelijk", zei Nooitmeer. Ze sprak van een tijd waarin het makkelijker is om tegenover elkaar te staan. Maar ze hoopt dat burgers en bestuurders elkaar vinden "in het moeras van tegenstellingen, achterdocht en wantrouwen".

Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Op het Museumplein in Amsterdam is het Keti Koti Festival bezig, met verschillende optredens en workshops en eetkraampjes.