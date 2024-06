Burgemeesters Arnhem en Dordrecht maken excuses voor slavernijverleden

Burgemeester Marcouch van Arnhem sprak vandaag bij de Keti Koti-herdenking in het stadspark Zypendaal. Een zeventiende-eeuwse voorganger van Marcouch hielp bij de oprichting van de West-Indische Compagnie, die zich vol op de trans-Atlantische slavenhandel stortte. Een andere voorganger investeerde in het startkapitaal van de onderneming.

Dordrecht

In Dordrecht was vandaag een Keti Koti-herdenking in de tuin van het Dordrechts Museum. De gemeente heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de eigen betrokkenheid bij slavernij. Dat is nog niet afgerond, maar nu al staat onomstotelijk vast dat de rol van het Dordtse stadsbestuur "aanzienlijk en specifiek" was, zei burgemeester Wouter Kolff.