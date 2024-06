ANP Dick Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 18:37 Demissionair kabinet en Halsema lobbyden om bordesscène niet op Keti Koti te doen Jorn Jonker politiek verslaggever

Jorn Jonker politiek verslaggever



Er is een brede lobby geweest richting het nieuwe kabinet om de beëdiging van de ploeg bewindslieden niet op Keti Koti te doen. Betrokkenen bij het nieuwe kabinet overwogen namelijk om het kabinet op die dag, 1 juli, op het bordes te laten staan.

Onder meer leden van het demissionaire kabinet en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hebben contact gezocht met de architecten van het nieuwe kabinet, zoals beoogd premier Schoof. Ze drongen erop aan om de beëdiging niet tijdens Keti Koti te doen, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.

Er was bij de kabinetsleden en de burgemeester grote ergernis dat de oprichters van het nieuwe kabinet deze datum überhaupt overwogen voor de bordesscène van de nieuwe ministersploeg. Dat melden bronnen aan de NOS.

De koning

Meerdere bronnen zeggen ook dat er zelfs vanuit de koning contact is gezocht over het samenvallen van de beëdiging en Keti Koti. Wat daar precies is gezegd, is onduidelijk. Bronnen rond het paleis ontkennen dat er vanuit de koning expliciet is gecommuniceerd dat de beëdiging niet op 1 juli zou moeten plaatsvinden.

Binnen het demissionaire kabinet klinkt het dat de nieuwe coalitie de dag minder serieus lijkt te nemen dan zij. Toen de formateur en Schoof eenmaal besloten dat de beëdiging toch niet op 1 juli kan, kwam de beoogd premier naar de pers en zei over waarom ze voor 2 juli hadden gekozen: "1 juli is Tikkie eh.. dat gaat niet goed." Dat Schoof niet op de naam van de viering kwam, is volgens betrokkenen in het demissionaire kabinet veelzeggend.

Rondom de formatie klinkt het dat Keti Koti wel altijd al als hindernis werd gezien voor een beëdiging op 1 juli, maar dat 2 juli ook niet ideaal was vanwege de agenda van de Kamer. Daarom werd 1 juli aanvankelijk toch overwogen.

Tweede Pinksterdag

Rond de geplande komst van Kamervoorzitter Bosma naar de Nationale Slavernijherdenking, inmiddels van tafel, was al veel spanning, maar dit speelde dus ook op de achtergrond. Het lijkt een verschil in denken tussen het oude en het nieuwe kabinet bloot te leggen. In de nieuwe coalitie klonk het bijvoorbeeld dat Keti Koti geen officiële feestdag is en dat een beëdiging die dag in principe zou moeten kunnen.

Vanuit het demissionaire kabinet klonk echter verontwaardigd dat ze bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag niet eens hadden durven overwegen als beëdigingsdatum, waarom dan wel deze dag? Een jaar na de excuses voor de slavernij zou het wel een heel grote ommezwaai zijn als het nieuwe kabinet op Keti Koti met iets totaal anders bezig zou zijn, was de gedachte bij het demissionaire kabinet.

Kabinet stuurt grote delegatie Het huidige demissionaire kabinet zal met tien bewindspersonen aanwezig zijn bij de herdenking in Amsterdam. Naast premier Rutte komen ook de drie vicepremiers Jetten, Van Gennip en Schouten naar Amsterdam. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Defensie, Rechtsbescherming zijn aanwezig, net als de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.