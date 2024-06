ANP Martin Bosma

NOS Nieuws • vandaag, 13:39 • Aangepast vandaag, 14:01 Kamervoorzitter Bosma niet bij slavernijherdenking, uitnodiging ingetrokken

De uitnodiging aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) voor de Nationale Herdenking Slavernijverleden is ingetrokken. Dat laat voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) weten tegenover de NOS.

Bosma zal niet bij de herdenking aanwezig zijn, laat zijn woordvoerder weten. "De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden", aldus Bosma via de woordvoerder.

Bosma en Nooitmeer gingen vanochtend in Den Haag met elkaar in gesprek. Bosma sprak na afloop van een "nuttig gesprek", maar wilde niet ingaan op de uitkomst ervan. Later zei de woordvoerder van Bosma dat de Kamervoorzitter niet bij de herdenking zou zijn.

Nooitmeer was naar Den Haag gekomen om Bosma nogmaals te vragen zijn komst te heroverwegen. Nooitmeer wil dat Bosma reflectie toont en excuses maakt, alvorens bij de herdenking aanwezig te zijn. Nooitmeer laat weten dat er nu niemand namens de Tweede Kamer een krans zal leggen.

Negatieve uitlatingen

Eerder stuurde het NiNsee een brief aan de Kamervoorzitter waarin het instituut hem verzocht om zijn respect te tonen voor de mensen die door zijn woorden zijn gekwetst.

Bosma liet zich eerder negatief uit over het herdenkingsjaar slavernijverleden, dat op 1 juli wordt afgesloten. Zo noemde Bosma het "slavernijgedram", "anti-blank racisme", en "propaganda en indoctrinatie" ten aanzien van het slavernijverleden.

Ook werd verzetsheld Tula door hem een "racistische moordenaar" genoemd, terwijl er in dit herdenkingsjaar langverwachte rehabilitatie van Tula is gekomen. Tot slot heeft de PVV, de partij van Bosma, opgeroepen om de excuses voor het slavernijverleden die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken in te trekken.

Minister en premier wel aanwezig

Het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam riep het parlement eerder op iemand anders naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen. Een groep van 150 prominenten uit de zwarte gemeenschap in Nederland vroeg de Tweede Kamer iemand te sturen "die het meent".

De Tweede Kamervoorzitter legt jaarlijks een krans bij het slavernijmonument in het Oosterpark. Namens het kabinet zal demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs komende maandag bij de herdenking in het Oosterpark een toespraak houden. Ook demissionair premier Rutte zal bij de herdenking aanwezig zijn.