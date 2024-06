ANP Kamervoorzitter Martin Bosma

NOS Nieuws • vandaag, 16:56 Ook bestuur Zuidoost wil Bosma liever niet bij herdenking slavernijverleden

Ook het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen. Die herdenking is over anderhalve week, op 1 juli.

Het is de traditie dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer een krans leggen bij de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Dat Bosma als Kamervoorzitter de krans zou leggen, stuit in bepaalde kringen op verzet vanwege zijn eerdere uitspraken over het slavernijverleden.

Het stadsdeelbestuur spreekt van een duivels dilemma. Aan de ene kant is het niet de persoon, maar de Kamervoorzitter die wordt afgevaardigd, staat in een verklaring. "Anderzijds kun je je laten leiden door de morele overwegingen dat juist iemand die deze betekenisvolle herdenking, met zoveel woorden heeft ondermijnd, er niet als officiële gast zou moeten optreden."

Oproep organisatie

Ook de voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), dat de herdenking organiseert, vroeg deze week Bosma zich terug te trekken. NiNsee had Bosma in eerste instantie zelf uitgenodigd, maar is daarvan teruggekomen. De herdenking moet niet om de Tweede Kamervoorzitter draaien, is de redenering.

"Ik ben gewoon uitgenodigd en dus ga ik. Dat is mijn uitgangspunt", zei Bosma in een reactie.

Kamerbrief

Maandag keerden ook 150 Nederlanders van kleur en 35 organisaties zich in een brief aan de Tweede Kamer tegen de komst van Bosma. "De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft", schreven de ondertekenaars.

Bosma en zijn partij, de PVV, spraken zich vorig jaar uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. Het intrekken van die excuses stond in het verkiezingsprogramma van de PVV.

Op Keti Koti sprak vorig jaar ook koning Willem-Alexander zijn excuses uit voor het slavernijverleden. Hij vroeg om vergiffenis, omdat zijn voorouders destijds niet hebben ingegrepen tegen het systeem. "Als het parlement de excuses van de koning en de regering serieus neemt, vaardigt ze een vertegenwoordiger af die deze woorden bekrachtigt", schrijft het bestuur van Amsterdam Zuidoost.

'Niet politiek maken'

Burgemeester Halsema zei vorige maand in de Amsterdamse gemeenteraad dat de uitnodiging aan Bosma moet blijven staan.

"Ik vind het van groot belang dat het hoogste orgaan van het land, de Tweede Kamer, vertegenwoordigd is. Dat moet je niet politiek maken. Deze keer is het deze voorzitter, de volgende keer een andere voorzitter", citeerde stadskrant Het Parool de Amsterdamse burgemeester.