Eredivisietopscorer Pavlidis verruilt AZ voor Portugese topclub Benfica

Eredivisietopscorer Vangelis Pavlidis gaat van AZ naar het Portugese Benfica. Voor welk bedrag de Griek overstapt, is niet bekend.

Pavlidis werd afgelopen seizoen samen met Luuk de Jong topscorer van de eredivisie met 29 goals. De spits maakte in de zomer van 2021 de overstap van Willem II naar AZ. In de afgelopen drie seizoenen speelde hij 137 wedstrijden voor AZ, waarin hij 80 doelpunten maakte. Daarnaast was hij goed voor 27 assists.