Strijd om derde plaats onbeslist: zowel FC Twente als AZ zegeviert

De strijd om de derde plaats in de eredivisie wordt pas in de laatste speelronde beslist. Na de 2-1 zege van AZ vorige week op FC Twente verkleinden de Alkmaarders de marge tot twee en dat verschil bleef vandaag hetzelfde.

Nummer drie Twente liet thuis tegen FC Volendam ondanks een moeizame start geen steek vallen (7-2), terwijl nummer vier AZ bij Go Ahead Eagles met 0-3 zegevierde.

Volgende week gaat Twente op bezoek bij PEC Zwolle en ontvangt AZ FC Utrecht.

NOS Stand eredivisie

Twente kende een beroerde start in Enschede, waar het al gedegradeerde FC Volendam onbevangen begon. Spits Robert Mühren ontsnapte aan de aandacht van Twente en vond het net. De goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Even later had Twente de organisatie nog steeds niet op orde en was Mühren na een lange uittrap van doelman Barry Lauwers, die ten koste van Mio Backhaus zijn eerste speelminuten van het seizoen werden gegund, via de counter opnieuw weg.

Volendam laat Twente schrikken

Mühren behield het overzicht en stelde Damon Mirani in staat in de vierde minuut het openingsdoelpunt te maken. Enkele minuten later was het weer gelijk. Nadat een goal van Sem Steijn vanwege buitenspel was afgekeurd, scoorde Ricky van Wolfswinkel met een fraaie lob (1-1).

Vrijwel tegelijkertijd was Ruben van Bommel in Deventer met een soortgelijke lob bijna trefzeker, de inzet van de buitenspeler van AZ ging net naast. De goals in de Adelaarshorst vielen niet zo makkelijk als in de Grolsch Veste.

De VAR speelde een voorname rol in Enschede. Gedecideerd wees scheidsrechter Allard Lindhout naar de stip nadat Benaissa Benamar Steijn het scoren had belet, maar na een lange check van de VAR bleek Van Wolfswinkel daarvoor buitenspel te hebben gestaan.

Het was zo niet Twente, maar opnieuw het verrassende Volendam dat op voorsprong kwam, Mirani kopte raak uit een corner en maakte zijn tweede goal van de middag (1-2).

Assistent-coach Michael Dingsdag, die evenals vorige week de zieke hoofdcoach Regillio Simons verving, zag het tevreden aan. Lang kon hij niet genieten. Het duurde slechts twee minuten tot de gelijkmaker.

Steijn legde terug en Naci Ünüvar, die evenals vorige week de niet geheel fitte Michel Vlap verving, schoot overtuigend binnen (2-2). Opnieuw was het wachten op de definitieve goedkeuring van de VAR, vanwege eventueel buitenspel van Steijn.

Pro Shots Naci Ünüvar maakt de 2-2

De goal telde, maar het verzet van Volendam was daarmee niet gebroken. In de laatste tien minuten voor rust was dat wel het geval. Via een rake kopbal onderkant lat van Robin Pröpper en trefzekere schoten van Youri Regeer en Sem Steijn werd de wedstrijd in de eerste helft alsnog beslist (5-2).

Ondertussen vielen ook in Deventer de goals in deze periode. Ibrahim Sadiq profiteerde van een fout van Go Ahead-keeper Jeffrey de Lange en kopte de 0-1 binnen en na een assist van topscorer Vangelis Pavlidis verdubbelde Sven Mijnans de voorsprong met een schot uit de draai (0-2).

Met deze standen leek voor rust al duidelijk dat de strijd om de derde plaats pas volgende week zou worden beslist. Ondanks druk van Go Ahead Eagles hield AZ de ruime voorsprong in de tweede helft vast, mede omdat Dani de Wit een bal van de lijn haalde.

Hattrick Steijn

Bij Twente had Sem Steijn, met zijn vader Maurice net als de overige 30.000 Twente-fans in het rood op de tribune, de smaak te pakken. Na een fout van keeper Lauwers kopte hij zijn tweede goal tegen de touwen en met een fraaie vrije trap maakte hij zijn derde doelpunt (7-2).

Steijn werd met zijn zestiende en zeventiende doelpunt van het seizoen clubtopscorer van FC Twente. Van Wolfswinkel stond voor de wedstrijd nog gelijk met Steijn, maar maakte er vandaag maar één en kwam op vijftien treffers.

NOS Maurice Steijn (l) viert de goal met Ruud van Nistelrooij (r)

Twente kon na de 7-2 in de 73ste minuut op recordjacht. Het recordaantal doelpunten voor Twente in een eredivisieduel is 8 (Twente-Fortuna 8-2 op 31 maart 1968, Twente-De Graafschap 8-0 op 14 september 1975 en Twente-Utrecht 8-0 op 23 april 1977).

Tot een evenaring van dat record kwam het niet. AZ stelde de overwinning bij Go Ahead veilig met een derde doelpunt in de 77ste minuut. Invaller Myron van Brederode kwam koud in het veld van links naar binnen en schoot fraai in de hoek (0-3).

Om het feest compleet te maken, was een doelpunt van topscorer Pavlidis meer dan welkom. De Griekse spits raakte in extremis nog de paal, maar scoorde niet. Doordat PSV'er De Jong ook niet scoorde, bleef Pavlidis wel de topscorer van de eredivisie.