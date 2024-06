Kerkez, van AZ-talent tot steunpilaar Hongarije: 'Hadden graag langer van hem genoten'

Getty Milos Kerkez

Met vrienden naar Lloret de Mar, Chersonissos of Albufeira. Vraag jongeren wat ze deze zomer gaan doen en deze drie oorden zullen ongetwijfeld vaak genoemd worden als vakantiebestemming. Waar voor hen zon, zee en drank vaak het credo is, daar heeft de pas 20-jarige Milos Kerkez heel andere plannen.

De ijverige linksback hoopt dit EK hoge ogen te gooien met Hongarije, maar staat voor een pittige uitdaging. Kerkez en Hongarije verloren de eerste wedstrijd met 3-1 van Zwitserland en treffen vanavond in de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart gastland Duitsland, dat op dreef is.

Wat goed is, komt snel, wordt er vaak gezegd en die vlieger gaat in het geval van Kerkez zeker op.

Onmisbaar gemaakt

Binnen een mum van tijd heeft de oud-speler van AZ zich bij zijn nieuwe club Bournemouth en het Hongaarse elftal onmisbaar gemaakt. Kerkez is met zijn 20 jaar de jongste Hongaarse speler op een EK in zestig jaar, heeft nu al zeventien keer het nationale tricot gedragen en is onder bondscoach Marco Rossi een van de eerste spelers die op het wedstrijdformulier wordt gezet.

En daar kijken ze bij zijn oude club AZ niet van op.

"In al die jaren heb ik nog nooit een speler gezien die op zo'n jonge leeftijd al zo volwassen is. Hij had het totale pakket. Als hij zou zeggen dat hij 25 jaar was, dan zou je het ook geloven", vertelt de 53-jarige Max Huiberts, technisch directeur van de Alkmaarders.

Huiberts maakte begin 2022 ruim een miljoen euro over naar AC Milan voor de destijds 18-jarige Kerkez. Een hoop geld voor een jonge voetballer, maar Huiberts durfde de gok na uitvoerig scoutingswerk wel aan. En daar kreeg hij geen spijt van.

In de anderhalf jaar dat Kerkez rondliep in Alkmaar ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel. Uiteindelijk vertrok hij in de zomer van 2023, voor naar verluidt 18 miljoen euro.

Vuur

"Toen hij binnenkwam, maakte hij gelijk indruk", herinnert Pascal Jansen, toentertijd de trainer van AZ, zich. "Een energierijk ventje, dat echt nergens voor terugdeinst. Hij was toen al een persoonlijkheid. Dat vond ik mooi en interessant om te zien van een 18-jarige jongen", aldus Jansen, die vorige week een contract tekende bij het Hongaarse Ferencváros.

"Ik kreeg een enorm gedreven jongen voor me, die koste wat kost wilde slagen. Hij had ook al veel van Europa gezien. Hij had al gespeeld in Servië, Hongarije, Oostenrijk en Italië, dus hij had er op zo'n jonge leeftijd al een flinke reis opzitten."

Kerkez, die door AC Milan-icoon Paolo Maldini naar de jeugdopleiding van de Rossoneri was gehaald, kon volgens Jansen gezellig druk zijn. "Als hij in de ruimte kwam, dan gebeurde er altijd iets. Verbaal of non-verbaal. Hij was een bron van energie. Hij was ook heel trots en dat zie je wel vaker bij jongens uit de Balkan, die hebben net wat meer vuur in zich."

Pro Shots Milos Kerkez in het shirt van AZ met zijn voormalige trainer Pascal Jansen (2022)

Huiberts onderschrijft de karaktertrekken van Kerkez. "Hij was ongeduldig, in de goede zin van het woord. Hij wilde heel snel het maximale bereiken en deed daar alles voor, op en buiten het veld. Hij sprak de oudere spelers ook aan als dingen beter moesten."

"Maar wat me vooral is bijgebleven, is zijn lach. Als hij binnenkwam op de club, dan liep hij altijd even boven langs bij de kantoren", aldus de technisch directeur. "Iedereen een hand geven. Bij ons hoofd van de jeugdopleiding bleef hij soms wel twintig minuten zitten."

Het verblijf van Kerkez bij AZ duurde slechts anderhalf jaar. "We hadden graag langer van hem genoten", zegt Huiberts, "maar toen er meerdere clubs kwamen, wisten wij dat het lastig zou worden om hem langer te houden. Hoe gek het ook klinkt, ik wist dat hij op zo'n jonge leeftijd al impact zou gaan maken in de Premier League. Dat had ik in al die tijd dat ik dit werk doe weinig andere spelers toevertrouwd."

